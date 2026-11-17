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O Flamengo encaminhou sua proposta orçamentária para 2027, com uma projeção de 1,535 bilhão de reais, um valor afetado pela suspensão do contrato com a patrocinadora Betano. A medida é consequência da MP do governo federal que proíbe a atuação de bets. O clube adotou uma postura conservadora, adiando a construção do estádio do Gasômetro e mantendo a crítica à MP, apesar de prever 2027 sem pressões de caixa.

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O Flamengo encaminhou ao Conselho de Administração na noite desta segunda-feira, 16, a proposta orçamentária para 2027. O anúncio feito pelo clube também confirmou a suspensão do contrato com a patrocinadora Betano, em razão da medida provisória (MP) do governo federal que proíbe a atuação de bets no Brasil. Sem considerar o patrocínio da casa de apostas, o clube projeta uma receita total de 1,535 bilhão no próximo ano.

O valor é 14,9% maior em relação a 2024, mas 16,6% inferior ao 1,7 bilhão estimado para 2026, já depois da readequação com a proibição das bets.

O contrato de patrocínio com a Betano está suspenso até o dia 31 de março de 2027 ou até que a MP seja revogada, suspensa ou extinta, o que ocorrer primeiro.

Nesse cenário, o clube adotou uma postura “conservadora” diante da perda prevista de 350 milhões de receitas, devido aos “compromissos plurianuais assumidos anteriormente e ao aumento das amortizações e depreciações decorrentes dos investimentos realizados no elenco”.

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Sob a justificativa do cenário atual, o Flamengo informou que não iniciará a construção do estádio do Gasômetro antes da comprovação de sua viabilidade técnica, financeira e jurídica. Estudos realizados pelo clube e pela FGV identificaram “custos subestimados, projeções de receitas que precisavam ser revistas, prazos incompatíveis com as intervenções necessárias e questões ainda pendentes relacionadas à posse e à liberação do terreno”. Uma obra dessa magnitude seria uma pressão adicional ao clube, mas este reforça o estádio como objetivo estratégico quando as condições forem viáveis.

O resultado contábil líquido negativo estimado é de 90 milhões de reais, mas o clube prevê o ano de 2027 “sem pressões de caixa”.

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Em comunicado, o clube manteve a postura contrária à MP sob a justificativa de que “não se trata apenas da retirada de uma categoria de patrocinadores”.

“Trata-se da retirada imediata de bilhões de reais de uma cadeia que assumiu compromissos de longo prazo amparada pelas regras então vigentes”, completa.