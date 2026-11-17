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País de Gales e Portugal se enfrentam pela Liga das Nações. Gales, lanterna da chave, busca evitar o rebaixamento direto, enquanto Portugal, líder e já classificado para as quartas, tenta se recuperar de uma goleada sofrida na rodada anterior. Acompanhe a análise completa do confronto decisivo.

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O País de Gales recebe Portugal nesta terça-feira, 17, às 16h45 (horário de Brasília), no Cardiff City Stadium, em Cardiff, pela sexta e última rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Lanterna da chave, com três pontos conquistados em cinco partidas, a seleção galesa busca uma vitória para tentar evitar o rebaixamento direto à Liga B. Comandada por Craig Bellamy, a equipe acumula quatro derrotas na competição e chega pressionada após perder por 3 a 1 para a Noruega, fora de casa, na última rodada. Os galeses apostam na velocidade de Brennan Johnson, na criatividade de Harry Wilson e na movimentação de David Brooks para surpreender os portugueses. A equipe terá desfalques importantes, como Ethan Ampadu, suspenso, e Neco Williams, lesionado.

Já Portugal entra em campo na liderança do grupo, com 12 pontos, e precisa apenas de um empate para assegurar a primeira colocação. Sob o comando de Jorge Jesus, a seleção portuguesa já garantiu sua classificação às quartas de final, mas busca uma reação após a goleada sofrida por 4 a 1 para a Dinamarca, em Braga, na rodada anterior. A derrota aconteceu na primeira partida desde a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição. Sem seu maior artilheiro, os portugueses apostam na criatividade de Bruno Fernandes, na qualidade de Vitinha e na presença ofensiva de Gonçalo Ramos para superar os adversários. O confronto também representa uma oportunidade de recuperação para Portugal, que venceu o País de Gales por 1 a 0 no primeiro turno da Liga das Nações, com gol de João Félix.

País de Gales e Portugal já se enfrentaram cinco vezes na história, com quatro vitórias portuguesas, um triunfo galês e nenhum empate. A única vitória do País de Gales contra Portugal foi em um amistoso disputado em maio de 1951, quando a partida terminou em 2 a 1, em Cardiff. Desde então, a seleção portuguesa levou a melhor nos três confrontos mais recentes, incluindo a semifinal da Eurocopa de 2016, quando venceu por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Nani.

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Onde assistir a País de Gales x Portugal ao vivo?

A partida entre País de Gales e Portugal terá transmissão ao vivo do SporTV. O confronto acontece nesta terça-feira, 17, às 16h45 (horário de Brasília), no Cardiff City Stadium, em Cardiff, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

País de Gales: Karl Darlow; Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies e Jay Dasilva; Josh Cullen e Josh Sheehan; Brennan Johnson, David Brooks e Harry Wilson; Lewis Koumas. Técnico: Craig Bellamy.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Renato Veiga e Diogo Dalot; João Neves e Vitinha; Carlos Forbs, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Técnico: Jorge Jesus.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);

Assistentes: Eduard Beitinger (Alemanha) e Christian Dietz (Alemanha);

Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);

VAR: Bastian Dankert (Alemanha);

AVAR: Patrick Hanslbauer (Alemanha).