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Dinamarca e Noruega se enfrentam em duelo crucial pela Liga das Nações nesta terça-feira. Precisando apenas de um empate para avançar às quartas, os dinamarqueses apostam no bom momento de Højlund. Já a Noruega, com Haaland, busca a vitória para garantir sua vaga. O confronto promete emoção, com a rivalidade escandinava em campo e transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

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A Dinamarca recebe a Noruega nesta terça-feira, 17, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, pela sexta e última rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Vice-líder da chave, com nove pontos conquistados em cinco partidas, a seleção dinamarquesa precisa apenas de um empate para garantir sua classificação às quartas de final. Comandada por Brian Riemer, a equipe chega embalada pela goleada por 4 a 1 sobre Portugal, fora de casa, na ultima rodada. Os dinamarqueses apostam no bom momento de Rasmus Højlund, autor de dois gols diante dos portugueses, na criatividade de Mikkel Damsgaard e na experiência de Pierre-Emile Højbjerg para superar os noruegueses. A Dinamarca também mantém chances de terminar na liderança do grupo, mas precisa vencer e torcer por uma derrota de Portugal diante do País de Gales.

Já a Noruega entra em campo na terceira colocação, com seis pontos, e precisa vencer para conquistar uma vaga nas quartas de final. Sob o comando de Ståle Solbakken, a seleção norueguesa chega confiante após superar o País de Gales por 3 a 1, em Oslo, na rodada anterior. A equipe aposta no poder ofensivo de Erling Haaland, artilheiro da história da Liga das Nações, na criatividade de Martin Ødegaard e na velocidade de Antonio Nusa para surpreender os donos da casa. O confronto também representa uma oportunidade de repetir a vitória conquistada no primeiro turno, quando os noruegueses venceram por 3 a 2, em setembro, encerrando um jejum de 28 anos sem superar os dinamarqueses.

Dinamarca e Noruega protagonizam uma das rivalidades mais antigas do futebol escandinavo. As seleções acumulam 92 confrontos na história, com 55 vitórias dinamarquesas, 22 triunfos noruegueses e 15 empates.

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Onde assistir a Dinamarca x Noruega ao vivo?

A partida entre Dinamarca e Noruega terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. O confronto acontece nesta terça-feira, 17, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard e Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard e Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Rasmus Højlund e Mohamed Daramy. Técnico: Brian Riemer.

Noruega: Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge e Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Erling Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia);

Assistentes: Ibrahim Çağlar Uyarcan (Turquia) e Abdullah Özkara (Turquia);

Quarto árbitro: Kadir Sağlam (Turquia);

VAR: Fedayi San (Suíça);

AVAR: Onur Özütoprak (Turquia).