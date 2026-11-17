Gustavo Gómez, do Palmeiras, marca gol em vitória do Paraguai sobre o Japão em amistoso
Seleção sul-americana alternou de adversários com Brasil na data Fifa de novembro; diferente da pentacampeã, venceu os dois duelos que disputou
O Paraguai venceu o Japão por 2 a 1 nesta terça-feira (17), em seu último amistoso do ano, disputado no Estádio Nacional de Singapura, onde emendou quatro vitórias consecutivas.
Juan Cáceres (2′) e o capitão Gustavo Gómez (39′), jogador do Palmeiras, marcaram os gols paraguaios, enquanto Sho Fukuda (85′) descontou para os japoneses na reta final.
A equipe sul-americana, comandada pelo argentino Gustavo Alfaro, suportou a pressão dos ‘Samurais Azuis’, que tiveram 70% da posse de bola na partida.
O Paraguai contou com força máxima contra o Japão, que vinha de vitória por 3 a 2 sobre o Brasil, no último sábado.
Os dois grandes nomes da ‘Albirroja’, Julio Enciso e Miguel Almirón, foram titulares depois de terem começado no banco de reservas na goleada por 4 a 1 sobre Singapura, na semana passada.
Ambos foram substituídos nos minutos finais, logo depois do gol de Fukuda para a seleção japonesa.
Com o resultado, o Paraguai emplaca quatro vitórias consecutivas desde que foi eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Na data Fifa anterior, entre setembro e outubro, os paraguaios derrotaram Bolívia (2 a 0) e Colômbia (1 a 0), antes da goleada sobre Singapura.
(Com AFP)