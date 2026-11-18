Jogos de hoje, quarta, 18 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Cruzeiro x Palmeiras, Flamengo x Athletico-PR e Corinthians x Botafogo agitam o Brasileirão
A quarta-feira, 18 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Cruzeiro x Palmeiras, Flamengo x Athletico-PR e Corinthians x Botafogo estão entre os principais confrontos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, a UEFA Champions League Feminina apresenta partidas como Real Madrid x Inter de Milão e Chelsea x Paris Saint-Germain.
A programação internacional começa às 14h45, com Real Madrid x Inter de Milão e BK Häcken x Manchester City, pela Champions League Feminina. Os confrontos movimentam a quinta rodada da fase de liga, em um momento importante para as equipes que buscam a classificação às etapas eliminatórias.
Às 17h, Chelsea x Paris Saint-Germain é um dos principais destaques europeus. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino, com as inglesas tentando aproveitar o mando de campo diante das francesas. No mesmo horário, Juventus x OH Leuven completa a programação europeia.
No futebol brasileiro, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro terá seis partidas nesta quarta-feira. Às 19h30, Coritiba x Santos abre a programação nacional, no Couto Pereira, em Curitiba. Pouco depois, às 20h, Remo x Chapecoense movimenta o estádio Mangueirão, em Belém.
Às 20h30, Cruzeiro x Palmeiras é um dos principais confrontos da noite, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, Flamengo x Athletico-PR movimenta o Maracanã, no Rio de Janeiro.
Mais tarde, às 21h30, Corinthians x Botafogo e Grêmio x Bahia encerram a programação do Brasileirão.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, com horários e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
UEFA Champions League Feminina
- 14h45 – Real Madrid x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
- 14h45 – BK Häcken x Manchester City – Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+
- 17h00 – Chelsea x Paris Saint-Germain – ESPN e Disney+
- 17h00 – Juventus x OH Leuven – ESPN 4 e Disney+
FUTEBOL NACIONAL
Copa do Brasil Sub-20
- 16h30 – Operário-PR x Palmeiras – SporTV
Campeonato Brasileiro – Série A
- 19h30 – Coritiba x Santos – Record, CazéTV e Premiere
- 20h00 – Remo x Chapecoense – Premiere
- 20h30 – Cruzeiro x Palmeiras – Premiere
- 20h30 – Flamengo x Athletico-PR – SporTV e Premiere
- 21h30 – Corinthians x Botafogo – Premiere
- 21h30 – Grêmio x Bahia – Premiere