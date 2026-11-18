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A quarta-feira, 18 de novembro, promete emoção com uma agenda cheia de futebol. O Brasileirão traz confrontos cruciais como Cruzeiro x Palmeiras, Flamengo x Athletico-PR e Corinthians x Botafogo. Pela Champions League Feminina, destaques são Real Madrid x Inter de Milão e Chelsea x PSG.

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A quarta-feira, 18 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Cruzeiro x Palmeiras, Flamengo x Athletico-PR e Corinthians x Botafogo estão entre os principais confrontos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, a UEFA Champions League Feminina apresenta partidas como Real Madrid x Inter de Milão e Chelsea x Paris Saint-Germain.

A programação internacional começa às 14h45, com Real Madrid x Inter de Milão e BK Häcken x Manchester City, pela Champions League Feminina. Os confrontos movimentam a quinta rodada da fase de liga, em um momento importante para as equipes que buscam a classificação às etapas eliminatórias.

Às 17h, Chelsea x Paris Saint-Germain é um dos principais destaques europeus. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino, com as inglesas tentando aproveitar o mando de campo diante das francesas. No mesmo horário, Juventus x OH Leuven completa a programação europeia.

No futebol brasileiro, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro terá seis partidas nesta quarta-feira. Às 19h30, Coritiba x Santos abre a programação nacional, no Couto Pereira, em Curitiba. Pouco depois, às 20h, Remo x Chapecoense movimenta o estádio Mangueirão, em Belém.

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Às 20h30, Cruzeiro x Palmeiras é um dos principais confrontos da noite, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, Flamengo x Athletico-PR movimenta o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mais tarde, às 21h30, Corinthians x Botafogo e Grêmio x Bahia encerram a programação do Brasileirão.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Champions League Feminina

14h45 – Real Madrid x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+

14h45 – BK Häcken x Manchester City – Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+

17h00 – Chelsea x Paris Saint-Germain – ESPN e Disney+

17h00 – Juventus x OH Leuven – ESPN 4 e Disney+

FUTEBOL NACIONAL

Copa do Brasil Sub-20

16h30 – Operário-PR x Palmeiras – SporTV

Campeonato Brasileiro – Série A

19h30 – Coritiba x Santos – Record, CazéTV e Premiere

20h00 – Remo x Chapecoense – Premiere

20h30 – Cruzeiro x Palmeiras – Premiere

20h30 – Flamengo x Athletico-PR – SporTV e Premiere

21h30 – Corinthians x Botafogo – Premiere

21h30 – Grêmio x Bahia – Premiere