No primeiro compromisso oficial de Portugal após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da equipe nacional, o atacante Carlos Forbs, de 22 anos, vestiu a camisa 7 na partida contra a Dinamarca, disputada no dia 14 pela Liga das Nações da Uefa. Nesta terça-feira, o atacante entrou em campo no meio do segundo tempo, na partida contra o País de Gales, envergando o mesmo manto.

A utilização do número não configurou uma passagem formal de bastão, tendo ocorrido em cumprimento a uma exigência da Uefa que obriga a distribuição sequencial de números (de 1 a 23) entre os jogadores relacionados para as partidas oficiais.

O confronto marcou o início de uma nova identidade visual para a camisa lusitana. Em comunicado oficial sobre a numeração, a Federação Portuguesa de Futebol explicou a transição: “A partir de hoje teremos um número 7 diferente na camisa, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho, reservando o anterior para a eternização de uma história que jamais será esquecida”.

O uniforme apresentou um novo corte gráfico na tipografia para desvincular a numeração da marca pessoal de Cristiano Ronaldo, que encerrou sua trajetória pela seleção com 234 jogos oficiais e 146 gols. De acordo com o jornal A Bola, o atacante Rafael Leão, atualmente no Galatasaray, é o cotado para assumir a camisa de forma contínua, mas desfalcou a equipe na rodada devido a uma lesão.

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Nascido em Sintra, Carlos Roberto Forbs Borges iniciou a trajetória esportiva na base do Sporting e transferiu-se aos 11 anos para a academia do Manchester City. No clube inglês, teve destaque na temporada 2022/2023 pelo time sub-21 ao anotar 29 gols na Premier League 2, terminando como artilheiro e eleito o melhor jogador do torneio. Em 2023, foi contratado pelo Ajax por cerca de 14 milhões de euros, passou por empréstimo pelo Wolverhampton na temporada 2024/2025 e, em julho de 2025, assinou em definitivo com o Club Brugge por 6 milhões de euros.

Na equipe belga, o atacante firmou-se como peça ofensiva importante. Em sua primeira temporada completa (2025/2026), somou 11 gols e 11 assistências em 51 jogos, com destaque para a partida contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, na qual marcou dois gols e deu uma assistência. Na temporada 2026/2027, mantém bom rendimento, somando cinco gols e sete assistências em 15 partidas.

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Com histórico em todas as categorias de base de Portugal, Forbs havia estreado pela equipe principal em novembro de 2025, na vitória por 9 a 1 sobre a Armênia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Com a sequência de atuações na Bélgica, o jogador segue integrado às opções da comissão técnica para a continuidade do ciclo português.