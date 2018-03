Destaque da Rússia machuca o joelho e está fora da Copa

A seleção da Rússia, anfitriã da Copa do Mundo de 2018, não terá um de seus principais jogadores no torneio: o atacante Alexander Kokorin, do Zenit, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e terá de passar por cirurgia. A recuperação deve durar ao menos seis meses, o que fez a própria Fifa já lamentar a ausência de Kokorin no Mundial, em suas redes sociais, nesta sexta-feira.

O jogador de 26 anos se lesionou na noite de quinta-feira, no empate em 1 a 1 do Zenit com o Red Bull Leipzig, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga Europa. Horas depois de Kokorin deixar o campo chorando, o clube de São Petersburgo confirmou a gravidade da lesão de seu principal jogador. Kokorin estava convocado para os amistosos contra Brasil e Espanha, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.