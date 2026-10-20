Jogos de hoje, terça, 20 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Partidas entre PSG e Barcelona, pela Champions League, e Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana, são os destaques do dia
A terça-feira, 20 de outubro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, é o principal destaque nacional. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para Paris Saint-Germain x Barcelona, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas.
A programação internacional começa às 12h10, com Al Taawoun x Al Qadsiah, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 15h, Al Nassr x Neom e Al Ettifaq x Al Ittihad movimentam a competição, com equipes que buscam posições importantes na classificação.
Na Europa, a Champions League começa às 13h45, com Sabah x Borussia Dortmund e Fenerbahçe x Slavia Praga. Às 16h, Paris Saint-Germain x Barcelona é a principal atração da rodada. O confronto reúne duas potências do futebol europeu e promete intensidade na disputa pelos primeiros lugares da classificação. No mesmo horário, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas também movimentam a competição.
A rodada continental ainda terá Roma x Slovan Bratislava, Napoli x Bodø/Glimt, Porto x PSV Eindhoven e Stuttgart x Atlético de Madrid, todos às 16h.
No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Feminina terá dois confrontos pelas quartas de final. Às 18h, Red Bull Bragantino x Ferroviária abre a programação, enquanto Atlético-MG x Internacional, às 19h, completa a agenda da competição.
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina x Cuiabá se enfrentam às 19h30, em mais um compromisso importante na reta final da segunda divisão.
O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Vasco x Boca Juniors, em São Januário, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, em um duelo decisivo por uma vaga na final.
Confira os principais jogos desta terça-feira, 20 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 12h10 – Al Taawoun x Al Qadsiah – Canal GOAT
- 15h00 – Al Nassr x Neom – Canal GOAT, SporTV 2 e Xsports
- 15h00 – Al Ettifaq x Al Ittihad – Canal GOAT
Champions League
- 13h45 – Sabah x Borussia Dortmund – TNT e HBO Max
- 13h45 – Fenerbahçe x Slavia Praga – Space e HBO Max
- 16h00 – Paris Saint-Germain x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
- 16h00 – Liverpool x Villarreal – Space e HBO Max
- 16h00 – Manchester City x AEK Atenas – TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
- 16h00 – Roma x Slovan Bratislava – HBO Max
- 16h00 – Napoli x Bodø/Glimt – HBO Max
- 16h00 – Porto x PSV Eindhoven – HBO Max
- 16h00 – Stuttgart x Atlético de Madrid – HBO Max
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina
- 18h00 – Red Bull Bragantino x Ferroviária – Xsports, SporTV e Lance! (YouTube)
- 19h00 – Atlético-MG x Internacional – N Sports
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Londrina x Cuiabá – Disney+
Copa Sul-Americana – Semifinal (jogo de volta)
- 21h30 – Vasco x Boca Juniors – SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+