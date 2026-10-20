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Esporte

Jogos de hoje, terça, 20 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Partidas entre PSG e Barcelona, pela Champions League, e Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana, são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 20 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 20 de outubro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, é o principal destaque nacional. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para Paris Saint-Germain x Barcelona, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas.

A programação internacional começa às 12h10, com Al Taawoun x Al Qadsiah, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 15h, Al Nassr x Neom e Al Ettifaq x Al Ittihad movimentam a competição, com equipes que buscam posições importantes na classificação.

Na Europa, a Champions League começa às 13h45, com Sabah x Borussia Dortmund e Fenerbahçe x Slavia PragaÀs 16h, Paris Saint-Germain x Barcelona é a principal atração da rodada. O confronto reúne duas potências do futebol europeu e promete intensidade na disputa pelos primeiros lugares da classificação. No mesmo horário, Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas também movimentam a competição.

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A rodada continental ainda terá Roma x Slovan Bratislava, Napoli x Bodø/Glimt, Porto x PSV Eindhoven e Stuttgart x Atlético de Madrid, todos às 16h. 

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No futebol brasileiro, a Copa do Brasil Feminina terá dois confrontos pelas quartas de final. Às 18h, Red Bull Bragantino x Ferroviária abre a programação, enquanto Atlético-MG x Internacional, às 19h, completa a agenda da competição.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina x Cuiabá se enfrentam às 19h30, em mais um compromisso importante na reta final da segunda divisão. 

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O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Vasco x Boca Juniors, em São Januário, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, em um duelo decisivo por uma vaga na final. 

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Confira os principais jogos desta terça-feira, 20 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 12h10 – Al Taawoun x Al Qadsiah – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Nassr x Neom – Canal GOAT, SporTV 2 e Xsports
  • 15h00 – Al Ettifaq x Al Ittihad – Canal GOAT

Champions League

  • 13h45 – Sabah x Borussia Dortmund – TNT e HBO Max
  • 13h45 – Fenerbahçe x Slavia Praga – Space e HBO Max
  • 16h00 – Paris Saint-Germain x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
  • 16h00 – Liverpool x Villarreal – Space e HBO Max
  • 16h00 – Manchester City x AEK Atenas – TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h00 – Roma x Slovan Bratislava – HBO Max
  • 16h00 – Napoli x Bodø/Glimt – HBO Max
  • 16h00 – Porto x PSV Eindhoven – HBO Max
  • 16h00 – Stuttgart x Atlético de Madrid – HBO Max
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Feminina

  • 18h00 – Red Bull Bragantino x Ferroviária – Xsports, SporTV e Lance! (YouTube)
  • 19h00 – Atlético-MG x Internacional – N Sports

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Londrina x Cuiabá – Disney+

Copa Sul-Americana – Semifinal (jogo de volta)

  • 21h30 – Vasco x Boca Juniors – SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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