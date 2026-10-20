Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Boca Juniors se enfrentam no Maracanã pela volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. Com vantagem de 1 a 0, o Cruzmaltino busca a classificação inédita em 26 anos para a final. O Boca precisa reverter o placar, e terá o retorno de Paredes. Uma decisão imperdível!

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Vasco da Gama e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. O confronto definirá o primeiro finalista da competição continental. O Cruzmaltino chega em vantagem depois de vencer os argentinos por 1 a 0 na Bombonera e precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Já o Boca terá de vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Uma vitória argentina por um gol levará a decisão para os pênaltis.

O Vasco chega ao confronto com a oportunidade de disputar sua primeira final continental em 26 anos. Sob o comando do português Pedro Emanuel, a equipe carioca construiu uma vantagem importante na Argentina graças ao gol de Adson e à atuação segura do goleiro Léo Jardim, decisivo nos momentos de maior pressão adversária. No Campeonato Brasileiro, entretanto, o cenário é menos favorável. O Cruzmaltino foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, no último sábado, e permanece próximo da zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades na competição nacional, a campanha na Sul-Americana se transformou na principal esperança de título do clube nesta temporada.

Para a decisão no Maracanã, Pedro Emanuel terá problemas importantes na montagem da equipe. O atacante colombiano Andrés Gómez está suspenso após ser expulso no confronto de ida e não poderá atuar. A tendência é que Marino Hinestroza assuma a vaga no setor ofensivo, formando o ataque ao lado de Adson e Bruno Duarte. Na defesa, Paulo Henrique é dúvida depois de sofrer uma lesão na costela durante a partida contra o São Paulo. O lateral passou por atividades limitadas nos treinamentos e será reavaliado antes do jogo. Caso não tenha condições de atuar, Puma Rodríguez deverá começar entre os titulares.

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Do outro lado, o Boca Juniors chega ao Rio com a obrigação de reverter a desvantagem e uma novidade importante no elenco. O volante Leandro Paredes, principal referência técnica da equipe argentina, surpreendeu ao se recuperar rapidamente de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a ficar à disposição do técnico Rodolfo Arruabarrena. O jogador passou por um tratamento com plasma rico em plaquetas e poderá participar do confronto, embora sua condição física ainda exija cuidados. No último compromisso pelo Campeonato Argentino, o Boca venceu o Talleres por 2 a 1 e ganhou confiança antes da viagem ao Brasil.

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Além da vitória na Bombonera, o clube carioca enfrenta um adversário que não vence em território brasileiro há quase seis anos. A última vitória do Boca Juniors no Brasil aconteceu em dezembro de 2020, diante do Internacional, pela Libertadores. Desde então, os argentinos acumularam quatro empates e sete derrotas em partidas disputadas no país.

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Quem avançar disputará a final da Sul-Americana, marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia, contra Atlético-MG ou Montevideo City Torque. O Galo venceu a partida de ida em casa por 3 a 0.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Boca Juniors:

A partida entre Vasco e Boca Juniors nesta terça-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, pelo canal SBT Sports, no YouTube, e pela Paramount+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza. Técnico: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia (Leandro Paredes) e Milton Delgado; Alan Velasco (Sebastián Villa), Miguel Merentiel e Leonel Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Arbitragem:

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);

Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Quarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela);

Yender Herrera (Venezuela); VAR: Juan Soto (Venezuela);

Juan Soto (Venezuela); AVAR: Alberto Ponte (Venezuela);

Alberto Ponte (Venezuela); AVAR 2: Ángel Arteaga (Venezuela).