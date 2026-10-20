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Esporte

Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes decidem nesta terça, 20, no Maracanã, o primeiro finalista da competição; na ida, o Cruzmaltino venceu por 3 a 0

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco da Gama e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2026. O confronto definirá o primeiro finalista da competição continental. O Cruzmaltino chega em vantagem depois de vencer os argentinos por 1 a 0 na Bombonera e precisa apenas de um empate para garantir a classificação. o Boca terá de vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Uma vitória argentina por um gol levará a decisão para os pênaltis.

O Vasco chega ao confronto com a oportunidade de disputar sua primeira final continental em 26 anos. Sob o comando do português Pedro Emanuel, a equipe carioca construiu uma vantagem importante na Argentina graças ao gol de Adson e à atuação segura do goleiro Léo Jardim, decisivo nos momentos de maior pressão adversária. No Campeonato Brasileiro, entretanto, o cenário é menos favorável. O Cruzmaltino foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, no último sábado, e permanece próximo da zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades na competição nacional, a campanha na Sul-Americana se transformou na principal esperança de título do clube nesta temporada.

Para a decisão no Maracanã, Pedro Emanuel terá problemas importantes na montagem da equipe. O atacante colombiano Andrés Gómez está suspenso após ser expulso no confronto de ida e não poderá atuar. A tendência é que Marino Hinestroza assuma a vaga no setor ofensivo, formando o ataque ao lado de Adson e Bruno Duarte. Na defesa, Paulo Henrique é dúvida depois de sofrer uma lesão na costela durante a partida contra o São Paulo. O lateral passou por atividades limitadas nos treinamentos e será reavaliado antes do jogo. Caso não tenha condições de atuar, Puma Rodríguez deverá começar entre os titulares.

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Do outro lado, o Boca Juniors chega ao Rio com a obrigação de reverter a desvantagem e uma novidade importante no elenco. O volante Leandro Paredes, principal referência técnica da equipe argentina, surpreendeu ao se recuperar rapidamente de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a ficar à disposição do técnico Rodolfo Arruabarrena. O jogador passou por um tratamento com plasma rico em plaquetas e poderá participar do confronto, embora sua condição física ainda exija cuidados. No último compromisso pelo Campeonato Argentino, o Boca venceu o Talleres por 2 a 1 e ganhou confiança antes da viagem ao Brasil.

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Além da vitória na Bombonera, o clube carioca enfrenta um adversário que não vence em território brasileiro quase seis anos. A última vitória do Boca Juniors no Brasil aconteceu em dezembro de 2020, diante do Internacional, pela Libertadores. Desde então, os argentinos acumularam quatro empates e sete derrotas em partidas disputadas no país.

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Quem avançar disputará a final da Sul-Americana, marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia, contra Atlético-MG ou Montevideo City Torque. O Galo venceu a partida de ida em casa por 3 a 0.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Boca Juniors:

A partida entre Vasco e Boca Juniors nesta terça-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, pelo canal SBT Sports, no YouTube, e pela Paramount+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza. Técnico: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia (Leandro Paredes) e Milton Delgado; Alan Velasco (Sebastián Villa), Miguel Merentiel e Leonel Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
  • Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);
  • Quarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela);
  • VAR: Juan Soto (Venezuela);
  • AVAR: Alberto Ponte (Venezuela);
  • AVAR 2: Ángel Arteaga (Venezuela).
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