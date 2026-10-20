Tenista, ex-número 3 do mundo, cita guerra como motivo para fim do casamento

A tenista ucraniana Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo, anunciou o fim do casamento com o francês Gael Monfils nesta segunda-feira, 19. Ela revelou que a guerra na Ucrânia teve impacto profundo em sua saúde mental e na relação com o marido. Eles se casaram em 2021 e têm uma filha, Skai.

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