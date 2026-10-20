Tenista, ex-número 3 do mundo, cita guerra como motivo para fim do casamento
Os dois se casaram em 2021 e têm uma filha, Skai
A tenista ucraniana Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo, anunciou o fim do casamento com o francês Gael Monfils nesta segunda-feira, 19. Ela revelou que a guerra na Ucrânia teve impacto profundo em sua saúde mental e na relação com o marido. Eles se casaram em 2021 e têm uma filha, Skai.
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Em um comunicado nas redes sociais, Svitolina contou que passou por noites sem dormir, dúvidas e pela sensação de estar se perdendo aos poucos. Ela afirmou que Monfils esteve ao seu lado durante os momentos mais difíceis, mas que algumas batalhas precisavam ser enfrentadas individualmente. “Com o tempo, percebi que preciso encontrar o caminho de volta para mim mesma e que não posso fazer isso dentro do nosso casamento”, escreveu.