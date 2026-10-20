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Esporte

Por que Haaland ficou no banco do City em jogo da Champions

Craque norueguês marcou dois gols pelo time na 7ª rodada da Premier League, no fim de semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h51
O jogador de futebol Erling Haaland, com boné preto do Manchester City e jaqueta preta, olha pensativo para a direita, com a mão direita no queixo
Haaland fica no banco em confronto entre Manchester City e AEK Atenas. (OLI SCARFF/AFP)
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O atacante norueguês Erling Haaland ficou de fora da disputa entre Manchester City e AEK Atenas pela 3ª rodada da Champions League nesta terça-feira, 20, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Embora tenha circulado a informação de que o jogador não teria sido escalado como titular após sofrer uma lesão, o técnico italiano Enzo Maresca afastou a hipótese. “Não, não há lesão. É apenas para controlar o tempo de jogo dele. Além disso, tivemos alguns pequenos problemas no último jogo; portanto, é uma combinação de diferentes fatores”, explicou Maresca em uma entrevista pré-jogo, segundo a TNT.

No último sábado, 17, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich na Premier League, Haaland se machucou após um choque com o inglês Jack Clarke, do time adversário, em um lance dos acréscimos.

Na partida em andamento desta terça, o City abriu o placar com 2 a 0 contra o time grego, com gols de Elliot Anderson e Phil Foden no primeiro tempo. Outras seis partidas da Champions ocorrem simultaneamente: Paris Saint-Germain x Barcelona, Roma x Slovan Bratislava, Liverpool x Villarreal, Napoli x Bodø/Glimt, Porto x PSV Eindhoven e Stuttgart x Atlético de Madrid.

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