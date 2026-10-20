Por que Haaland ficou no banco do City em jogo da Champions

O atacante norueguês Erling Haaland ficou de fora da disputa entre Manchester City e AEK Atenas pela 3ª rodada da Champions League nesta terça-feira, 20, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Embora tenha circulado a informação de que o jogador não teria sido escalado como titular após sofrer uma lesão, o técnico italiano Enzo Maresca afastou a hipótese. “Não, não há lesão. É apenas para controlar o tempo de jogo dele. Além disso, tivemos alguns pequenos problemas no último jogo; portanto, é uma combinação de diferentes fatores”, explicou Maresca em uma entrevista pré-jogo, segundo a TNT.

No último sábado, 17, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich na Premier League, Haaland se machucou após um choque com o inglês Jack Clarke, do time adversário, em um lance dos acréscimos.

Na partida em andamento desta terça, o City abriu o placar com 2 a 0 contra o time grego, com gols de Elliot Anderson e Phil Foden no primeiro tempo. Outras seis partidas da Champions ocorrem simultaneamente: Paris Saint-Germain x Barcelona, Roma x Slovan Bratislava, Liverpool x Villarreal, Napoli x Bodø/Glimt, Porto x PSV Eindhoven e Stuttgart x Atlético de Madrid.