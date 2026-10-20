PSG derrota Barcelona com gols na reta final durante a terceira rodada da Champions

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O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 4 a 2 em um dos jogos mais aguardados da Liga dos Campeões. A partida teve reviravoltas emocionantes, com Vitinha e Fabián Ruiz garantindo a vitória para o PSG nos minutos finais. O Barcelona, que vinha invicto na temporada, sofreu sua primeira derrota, em um duelo marcado por lesões.

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O Paris Saint-Germain venceu por 4 a 2 nesta quarta-feira, 20, o jogo mais aguardado da terceira rodada da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, que vinha se mostrando imparável nesta temporada.

Vitinha (81′) e Fabián Ruiz (86′) decidiram uma partida que permaneceu empatada até a reta final, depois que o time da casa ficou em vantagem duas vezes com gols de Désiré Doué (38′) e Lucas Hernandez (73′), mas o Barça empatou com Xavi Espart (55′) e Lamine Yamal (79′).

O duelo foi marcado pelas lesões de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos e Dani Olmo.

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(com AFP)