PSG derrota Barcelona com gols na reta final durante a terceira rodada da Champions
Duelo foi marcado por lesões em ambos os times
O Paris Saint-Germain venceu por 4 a 2 nesta quarta-feira, 20, o jogo mais aguardado da terceira rodada da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, que vinha se mostrando imparável nesta temporada.
Vitinha (81′) e Fabián Ruiz (86′) decidiram uma partida que permaneceu empatada até a reta final, depois que o time da casa ficou em vantagem duas vezes com gols de Désiré Doué (38′) e Lucas Hernandez (73′), mas o Barça empatou com Xavi Espart (55′) e Lamine Yamal (79′).
O duelo foi marcado pelas lesões de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos e Dani Olmo.
(com AFP)