NBA 2026/27 começa hoje: veja os jogos, horários e onde assistir à abertura da temporada

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A temporada 2026/27 da NBA começa em 20 de outubro com três jogos eletrizantes. O grande destaque é a aguardada estreia de LeBron James pelo Philadelphia 76ers contra o atual campeão New York Knicks. A rodada inaugural ainda traz Boston Celtics x Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs. Confira os horários e o que esperar da 81ª temporada da liga.

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A temporada 2026/27 da NBA começa nesta terça-feira, 20 de outubro, com três partidas que reúnem alguns dos principais protagonistas do basquete mundial. A rodada inaugural terá início às 16h (de Brasília), com Detroit Pistons e Boston Celtics, e seguirá com Philadelphia 76ers diante do New York Knicks, às 20h, e Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs, às 22h30.

O principal destaque da noite será a estreia de LeBron James pelo Philadelphia 76ers. Depois de uma trajetória marcada por conquistas e recordes, o astro inicia um novo capítulo da carreira justamente diante do atual campeão, New York Knicks. A equipe nova-iorquina, liderada por Jalen Brunson, celebrará o título da temporada passada no Madison Square Garden antes de entrar em quadra.

A abertura também terá um confronto de peso na Conferência Oeste. Liderado por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs receberá o Oklahoma City Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander, em uma reedição da final de conferência da última temporada.

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Terça-feira, 20 de outubro de 2026 (horários de Brasília)

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16h – Boston Celtics x Detroit Pistons – Prime Video e NBA League Pass

20h – Philadelphia 76ers x New York Knicks – ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass

22h30 – Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – Prime Video e NBA League Pass

O que esperar da nova temporada?

A NBA inicia sua 81ª temporada regular em meio a uma reorganização de forças. O Boston Celtics tenta consolidar uma nova formação em torno de Jayson Tatum, enquanto o Detroit Pistons aposta na evolução de Cade Cunningham para permanecer entre os protagonistas da Conferência Leste. No Oeste, a ascensão dos Spurs, liderados por Wembanyama, amplia a disputa com potências estabelecidas, como Oklahoma City e Denver Nuggets.

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Cada uma das 30 franquias disputará 82 partidas na temporada regular, que termina no dia 11 de abril de 2027. Depois, a competição entra na fase decisiva dos playoffs, até as Finais que definirão o próximo campeão da liga.