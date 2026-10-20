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Esporte

PSG x Barcelona na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Líder e vice se enfrentam nesta terça-feira, 20, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h05 | Atualizado em 20 out 2026, 12h05
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 07: A general view of Parc Des Princes before the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain FC and AS Monaco FC on February 07, 2025 in Paris, France. (Photo by Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images)
Parque dos Príncipes, em Paris (Aurelien Meunier - PSG/PSG/Getty Images)
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Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O PSG lidera a competição, com seis pontos e saldo positivo de sete gols, enquanto o Barcelona aparece na segunda colocação, também com seis pontos.

O clube francês chega ao confronto embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas. Sob o comando de Luis Enrique, a equipe busca conquistar a Champions League pela terceira temporada seguida e começou sua campanha com duas atuações convincentes. Na estreia, goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 e, na rodada seguinte, derrotou o Manchester City por 4 a 2, fora de casa. No último sábado, venceu o Strasbourg por 3 a 1, pelo Campeonato Francês, mantendo o bom momento antes de receber um de seus principais concorrentes ao título europeu. O treinador espanhol aposta na movimentação de Ousmane Dembélé, na velocidade de Khvicha Kvaratskhelia e na capacidade de organização de Vitinha para superar a defesa catalã.

Do outro lado, o Barcelona atravessa uma fase de grande desempenho ofensivo. Comandada pelo alemão Hansi Flick, a equipe catalã acumula onze vitórias consecutivas na temporada e chega à França depois de golear o Real Betis por 5 a 2, pelo Campeonato Espanhol. Na Champions League, o clube estreou com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord e superou o Galatasaray por 4 a 1, em Istambul. Com nove gols marcados nas duas primeiras rodadas, os espanhóis apresentam um dos ataques mais eficientes do torneio. Lamine Yamal, Pedri e Dani Olmo aparecem entre os principais responsáveis pela construção das jogadas, enquanto o brasileiro Raphinha pode retornar à formação titular depois de problemas físicos.

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Apesar do bom momento, os dois treinadores terão de lidar com desfalques importantes no sistema defensivo. O PSG não poderá contar com o lateral-esquerdo Nuno Mendes, que sofreu uma lesão muscular na coxa durante a vitória sobre o Strasbourg. Lucas Digne deve assumir a posição, enquanto Marquinhos disputa espaço com Illia Zabarnyi na zaga. Do lado espanhol, Flick perdeu Jules Koundé e Eric García, que sofreram lesões no último jogo. 

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Onde assistir à partida entre PSG e Barcelona:

A partida entre PSG e Barcelona nesta terça-feira, 20, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi (Marquinhos), Pacho e Lucas Digne; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus) e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem:

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
  • VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).
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