Liverpool x Villarreal na Champions League: onde assistir, horário e escalações

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Liverpool e Villarreal se enfrentam pela Champions League em Anfield. Os Reds vêm embalados com duas vitórias, enquanto o Submarino Amarelo busca regularidade. A partida da 3ª rodada da fase de liga promete um duelo de estilos e um reencontro emocionante entre os técnicos Andoni Iraola e Iñigo Pérez. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

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Liverpool e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 16h (de Brasília), no estádio Anfield, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O confronto reúne duas equipes que começaram a competição em situações diferentes. Os ingleses venceram seus dois primeiros compromissos e ocupam a quinta colocação, com seis pontos, enquanto os espanhóis aparecem em 14º, com três pontos, depois de uma vitória e uma derrota.

O Liverpool chega ao confronto embalado por uma sequência positiva de resultados. Sob o comando do espanhol Andoni Iraola, a equipe inglesa estreou na Champions League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid e, na segunda rodada, goleou o LASK Linz por 6 a 3, na Áustria. No último fim de semana, os Reds também derrotaram o Brentford por 2 a 1, fora de casa, pela Premier League.

Apesar da boa fase, Iraola terá problemas importantes para montar a equipe titular. O lateral Jeremie Frimpong e o meio-campista Dominik Szoboszlai estão fora da partida devido a lesões sofridas durante a vitória sobre o Brentford.

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O Villarreal, por sua vez, tenta transformar a recuperação recente na Champions League em um ponto de virada na temporada. A equipe comandada por Iñigo Pérez começou sua campanha continental com uma derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund, mas reagiu na segunda rodada ao vencer o Napoli por 3 a 1, de virada, em casa. No Campeonato Espanhol, entretanto, o Submarino Amarelo ainda busca regularidade depois de um início abaixo das expectativas. O empate sem gols diante do Elche, no último compromisso por La Liga, evidenciou as dificuldades ofensivas de uma equipe que tenta encontrar maior equilíbrio entre criação e finalização.

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A partida também reserva um reencontro especial entre os treinadores. Andoni Iraola e Iñigo Pérez construíram uma relação de amizade e parceria profissional ao longo de mais de duas décadas. Os dois atuaram juntos no Athletic Bilbao e posteriormente trabalharam na comissão técnica do Rayo Vallecano. Agora em lados opostos, protagonizam um confronto que coloca à prova modelos de jogo marcados pela intensidade e pela organização coletiva.

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Onde assistir à partida entre Liverpool e Villarreal:

A partida entre Liverpool e Villarreal nesta terça-feira, 20, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Space, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Liverpool: Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Ryan Gravenberch, Trey Nyoni e Florian Wirtz; Rio Ngumoha, Lewis Koumas e Bradley Barcola. Técnico: Andoni Iraola.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga e Carlos Romero; William Saliba, Santi Comesaña, Pape Gueye e Alberto Moleiro; Gerard Moreno e Georges Mikautadze. Técnico: Iñigo Pérez.

Arbitragem:

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);

Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia); Quarto árbitro: Wojciech Myć (Polônia);

Wojciech Myć (Polônia); VAR: Piotr Lasyk (Polônia);

Piotr Lasyk (Polônia); AVAR: Benjamin Brand (Alemanha). Continua após a publicidade