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Esporte

Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de deputado do PL

Apresentador da Globo sofreu ferimento de raspão no pé durante confusão em uma festa

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 13h58 | Atualizado em 19 out 2026, 15h48
Fred Bruno
Fred Bruno  (Big Brother Brasil/TV Globo)
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Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de deputado do PL Priorize VEJA no Google

O apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, falou nesta segunda-feira, 19, sobre o tiro que atingiu de raspão o seu pé durante uma festa em São Paulo, disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL-SP).Estou bem, mas é um problema muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou qualquer outra pessoa”, disse ele em um vídeo exibido no programa.

Em seu relato, Fred conta que não tinha nada a ver com a confusão, mas que ouviu um disparo e sentiu o pé latejar logo em seguida. “Senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e a queimar, e eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido”, relembra o comunicador.

Por conta disso, ele não apresentou o Globo Esporte nesta segunda-feira. “Estou tomando todas as medidas necessárias, e amanhã estou de volta”, informou ele.

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Entenda o caso

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi preso na madrugada desta segunda-feira, 19, após sacar uma arma em um bar na Vila Nova Conceição, zona sul e nobre da capital paulista, enquanto demonstrava estado de embriaguez.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Aguiar teria se desentendido com outras pessoas e o disparo de sua arma teria ocorrido de maneira acidental — o que ainda vai ser apurado.

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A situação levou testemunhas a acionarem a Polícia Militar, que foi ao local e já encontrou o parlamentar do lado de fora do estabelecimento comercial, onde foi detido e encaminhado pelas autoridades para uma delegacia em Pinheiros.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial, e a arma — uma pistola calibre 380 — foi apreendida e vai passar por perícia. O deputado foi ouvido e teria sido liberado ainda na madrugada, não tendo ficado detido justamente porque possui imunidade política. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.

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