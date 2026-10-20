Baila, Byanca Brasil! Dez do Cruzeiro assume artilharia da Libertadores

O Cruzeiro venceu o Bolívar por 2 a 0 nesta terça-feira (20) e garantiu a classificação para a segunda fase da Libertadores Feminina de 2026. Em sua primeira participação na competição continental, as Cabulosas têm em Byanca Brasil uma de suas principais referências técnicas. Bicampeã do torneio, com títulos conquistados pelo Corinthians/Audax, em 2017, e pelo Palmeiras, em 2022, a atacante tem sido protagonista da campanha celeste.

Mais do que os números, Byanca tem demonstrado em campo as características de uma verdadeira camisa 10, combinando qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decisão. Sua influência ficou evidente logo na estreia, diante da LDU, quando cobrou a falta que acertou a trave e originou o gol de Gisseli, além de balançar as redes para assegurar a vitória por 2 a 1. Na segunda rodada, voltou a ser decisiva ao marcar três vezes, incluindo um gol de falta.

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Segundo dados da plataforma Sofascore, na estreia contra a LDU, a camisa 10 marcou um gol e acertou o alvo nas quatro finalizações que tentou, demonstrando precisão nas conclusões. Diante do Bolívar, ampliou sua influência ofensiva ao marcar três vezes em seis finalizações, quatro delas na direção do gol. Com quatro gols em dez tentativas nas duas partidas, a atacante alia eficiência e capacidade de decisão, sendo a principal referência ofensiva das Cabulosas neste início de Libertadores.

Contratada em 2023, durante o processo de reformulação do futebol feminino do Cruzeiro, Byanca Brasil se consolidou e contribuiu diretamente do crescimento da equipe no cenário nacional. Logo na primeira temporada, marcou 23 gols em 24 partidas e foi decisiva na conquista do Campeonato Mineiro, enquanto, nos anos seguintes, ajudou as Cabulosas a alcançar a final da Supercopa de 2024 e o vice-campeonato brasileiro de 2025, campanha que garantiu a inédita classificação à Libertadores. Ela tem contrato até 2028 com o clube mineiro.

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Agora, o Cruzeiro se prepara para o último desafio na fase de grupos, contra o Olímpia, nesta quinta-feira, 21h. Na segunda fase, as Cabulosas vão enfrentar um adversário do Grupo D, a definir de acordo com a posição.