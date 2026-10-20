Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Imagem Blog

Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Baila, Byanca Brasil! Dez do Cruzeiro assume artilharia da Libertadores

Bicampeã continental começou o torneio em alto nível e Cabulosas estão na segunda fase com uma rodada de antecedência

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h28 | Atualizado em 20 out 2026, 16h30
Duas jogadoras de futebol com uniformes azuis e brancos comemoram em campo. A jogadora em primeiro plano, com tranças e tatuagens na perna, aponta para baixo com a mão direita e mostra a língua, sorrindo. A outra jogadora, com cabelo crespo, está logo atrás. O fundo é um estádio com assentos vermelhos
Byanca Brasil comemora gol marcado contra o Bolívar, pela segunda rodada da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL/Divulgação)
Continua após publicidade
Baila, Byanca Brasil! Dez do Cruzeiro assume artilharia da Libertadores Priorize VEJA no Google

O Cruzeiro venceu o Bolívar por 2 a 0 nesta terça-feira (20) e garantiu a classificação para a segunda fase da Libertadores Feminina de 2026. Em sua primeira participação na competição continental, as Cabulosas têm em Byanca Brasil uma de suas principais referências técnicas. Bicampeã do torneio, com títulos conquistados pelo Corinthians/Audax, em 2017, e pelo Palmeiras, em 2022, a atacante tem sido protagonista da campanha celeste.

Mais do que os números, Byanca tem demonstrado em campo as características de uma verdadeira camisa 10, combinando qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decisão. Sua influência ficou evidente logo na estreia, diante da LDU, quando cobrou a falta que acertou a trave e originou o gol de Gisseli, além de balançar as redes para assegurar a vitória por 2 a 1. Na segunda rodada, voltou a ser decisiva ao marcar três vezes, incluindo um gol de falta.

Continua após a publicidade

Segundo dados da plataforma Sofascore, na estreia contra a LDU, a camisa 10 marcou um gol e acertou o alvo nas quatro finalizações que tentou, demonstrando precisão nas conclusões. Diante do Bolívar, ampliou sua influência ofensiva ao marcar três vezes em seis finalizações, quatro delas na direção do gol. Com quatro gols em dez tentativas nas duas partidas, a atacante alia eficiência e capacidade de decisão, sendo a principal referência ofensiva das Cabulosas neste início de Libertadores.

Contratada em 2023, durante o processo de reformulação do futebol feminino do Cruzeiro, Byanca Brasil se consolidou contribuiu diretamente do crescimento da equipe no cenário nacional. Logo na primeira temporada, marcou 23 gols em 24 partidas e foi decisiva na conquista do Campeonato Mineiro, enquanto, nos anos seguintes, ajudou as Cabulosas a alcançar a final da Supercopa de 2024 e o vice-campeonato brasileiro de 2025, campanha que garantiu a inédita classificação à Libertadores. Ela tem contrato até 2028 com o clube mineiro.

Siga
Continua após a publicidade

Agora, o Cruzeiro se prepara para o último desafio na fase de grupos, contra o Olímpia, nesta quinta-feira, 21h. Na segunda fase, as Cabulosas vão enfrentar um adversário do Grupo D, a definir de acordo com a posição.

Duas jogadoras de futebol em campo. Uma mulher sorridente, de colete vermelho e camisa azul, gesticula com os braços erguidos. Ao lado, outra mulher de camisa azul, com tranças e braços cruzados, olha para cima com expressão de descontentamento. O fundo é vermelho e desfocado
Letícia coroa Byanca Brasil após grande desempenho contra o Bolívar. (Staff Images Woman/CONMEBOL) (Staff Images Woman/CONMEBOL/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
Cruzeiro
Futebol Feminino
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).