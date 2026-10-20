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Esporte

O motivo que tirou Kompany do jogo do Bayern de Munique contra o Arsenal na Champions

Técnico da equipe bávara ficará de fora do confronto da terceira rodada da fase de liga

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 15h51
Homem negro de boné preto e barba, vestindo jaqueta de couro escura sobre moletom preto, olhando para cima com expressão séria em um estádio lotado
Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique (Christina Pahnke - sampics/Corbis/Getty Images)
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O motivo que tirou Kompany do jogo do Bayern de Munique contra o Arsenal na Champions Priorize VEJA no Google

Acometido por uma virose e em repouso nos últimos dias, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, é dúvida para comandar a equipe contra o Arsenal na Liga dos Campeões, explicou nesta terça-feira (20) seu auxiliar, Aaron Danks.

“Vincent pegou um vírus e é muito importante que ele descanse. Ele está em casa. Vamos avaliar dia a dia, ainda não tenho certeza sobre a participação dele amanhã”, explicou Danks, cumprindo as obrigações da entrevista coletiva na véspera da partida no lugar de Kompany.

“Às vezes, afetava as pernas, ele estava com dores. Não passa de um vírus. Precisa de repouso. Vai levar o tempo que for necessário [para retornar]. Infelizmente, não posso dizer se será amanhã ou daqui a dois ou três dias”, esclareceu o auxiliar.

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No último sábado, contra o RB Leipzig (vitória do Bayern por 6 a 1) no Campeonato Alemão, Kompany permaneceu no banco de reservas e seu assistente ficou encarregado de passar as instruções à equipe à beira do gramado.

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Danks já havia comandado o Bayern na temporada passada, no jogo de ida da semifinal da Champions contra o Paris Saint-Germain (derrota por 5 a 4), uma vez que Kompany estava suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo na competição, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid.

“Nós nos comunicamos constantemente. Conversamos sobre o treino de hoje, sobre o tipo de exercícios que vamos fazer. Ele vai desempenhar um papel, terá sua participação na partida, seja na Allianz Arena ou não”, acrescentou o membro da comissão técnica do Bayern.

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Além de Jamal Musiala, que está se recuperando de uma lesão muscular sofrida no final de setembro, Joshua Kimmich não participou do treino desta terça-feira “por motivos pessoais”, informou Danks. A presença do jogador da seleção alemã na partida de quarta-feira é incerta.

(Com AFP)

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