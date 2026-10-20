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Esporte

Quem são os jogadores favoritos para levar o troféu da Bola de Ouro?

Revista France Football elege melhor jogador em cerimônia em Londres na próxima segunda, 26

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 15h15
Dois jogadores de futebol, um com dreadlocks e camisa vermelha com OLISE e 4 nas costas, abraça outro jogador loiro, que sorri com a boca aberta, em um campo verde com torcida desfocada ao fundo
Companheiros de Bayern de Munique, Harry Kane e Michael Olise, são favoritos à premiação (Adam Pretty/Getty Images)
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Quem são os jogadores favoritos para levar o troféu da Bola de Ouro? Priorize VEJA no Google

didatos ao prêmio da Bola de Ouro masculino, três brasileiros estão na disputa: Vinícius Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Confira os dez favoritos:

Siga
  1. Harry Kane (Inglaterra e Bayern de Munique)
  2. Michael Olise (França e Bayern de Munique)
  3. Lamine Yamal (Espanha e Barcelona)
  4. Kylian Mbappé (França e Real Madrid)
  5. Rodri (Espanha e Manchester City/Barcelona)
  6. Erling Haaland (Noruega e Manchester City)
  7. Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia e PSG)
  8. Luis Díaz (Colômbia e Bayern de Munique)
  9. Jude Bellingham (Inglaterra e Real Madrid)
  10. Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)
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TAGS:
bola de ouro
The Best - Bola de Ouro
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