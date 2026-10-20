Quem são os jogadores favoritos para levar o troféu da Bola de Ouro?
Revista France Football elege melhor jogador em cerimônia em Londres na próxima segunda, 26
didatos ao prêmio da Bola de Ouro masculino, três brasileiros estão na disputa: Vinícius Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães.
Confira os dez favoritos:
- Harry Kane (Inglaterra e Bayern de Munique)
- Michael Olise (França e Bayern de Munique)
- Lamine Yamal (Espanha e Barcelona)
- Kylian Mbappé (França e Real Madrid)
- Rodri (Espanha e Manchester City/Barcelona)
- Erling Haaland (Noruega e Manchester City)
- Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia e PSG)
- Luis Díaz (Colômbia e Bayern de Munique)
- Jude Bellingham (Inglaterra e Real Madrid)
- Lionel Messi (Argentina e Inter Miami)