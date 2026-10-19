Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Yoga nas Olimpíadas? Modalidade competitiva da prática busca entrar no programa para 2036

Ministro do Esporte da Índia afirmou que está candidatando a modalidade yogasana para competição internacional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 16h05
PEGAR LEVE - Sessão de ioga: boa pedida para fases de “baixa energia”
Yoga (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Continua após publicidade
Yoga nas Olimpíadas? Modalidade competitiva da prática busca entrar no programa para 2036 Priorize VEJA no Google

A prática da yoga, no geral, passa longe do cenário competitivo. O controle da respiração, a meditação, o estado de calmaria e relaxamento não são o que primeiro vem em mente em esportes de alto rendimento. Mas uma das vertentes da yoga pode alçar a prática a novos ares, até mesmo dos Jogos Olímpicos. 

A yoga é dividida em “pétalas”, como meditação, votos morais, técnicas de respiração e asana. Esta última se refere às posturas corporais realizadas e resulta na yogasana, a prática competitiva da yoga.

Na Índia, onde a yoga surgiu há pelo menos 4.000 anos, competições da modalidade não são novidade com o primeiro registro de um torneio em Calcutá, em 1973. Mas apenas neste ano, ganhou caráter global com um torneio mundial unificado de yogasana sob chancela da organização World International Yogasana realizado em junho.

Siga

Continua após a publicidade

O país-sede foi o grande vencedor do torneio com 114 medalhas conquistadas, sendo 102 de ouro. Distante na tabela de medalhas, o Japão ficou na segunda colocação com três medalhas de ouro, três pratas e cinco bronzes. A Argentina completou o pódio com o sucesso da sua atleta Nabila Barraza, que sozinha levou dois ouros e três pratas.

No lançamento do Mundial, o Ministro dos Esportes da Índia, Mansukh Mandaviya, confirmou o interesse de tornar a modalidade em um esporte olímpico: “O Yogasana estará entre os esportes tradicionais dos Jogos da Commonwealth de 2030, em Ahmedabad… Estamos nos candidatando para sediar os Jogos Olímpicos de 2036 e, quando isso acontecer, nosso esporte deverá estar incluído na programação. Tanto o governo da Índia quanto a federação nacional (Yogasana Bharat) estão realizando esforços para garantir que a ioga se torne um esporte olímpico até lá”, afirmou.

Continua após a publicidade

A Índia sediará o Jogos da Commonwealth em 2030 e é um dos setes países que demonstraram interesse de sediar os Jogos Olímpicos em 2036.

Controvérsias

Entre os praticantes da yoga, há quem defenda a inclusão da modalidade competitiva nas Olimpíadas. Udit Sheth, presidente da Yogasana Bharat, entidade de promoção da modalidade competitiva, afirmou em entrevista ao The Guardian: “Esses atletas talentosos têm força, postura, equilíbrio e disciplina extraordinários. Se programas como America’s Got Talent e Britain’s Got Talent podem ser exibidos na televisão e alcançar índices de audiência tão elevados, esses atletas de yogasana também podem realizar feitos impressionantes.”

Continua após a publicidade

Tendo a ginástica como ponto de partida mais próximo no programa olímpico, Sheth explica: “Ambas as práticas exigem força, flexibilidade e coordenação. Nas duas, os participantes são avaliados por juízes. Mas a diferença é que o yogasana tem uma modalidade individual tradicional, uma modalidade em grupo e uma modalidade em duplas. Ao contrário da ginástica, ele é estático. O desafio consiste em manter a serenidade e o controle enquanto se está naquela postura. Não se trata apenas de alcançar uma posição difícil, mas de permanecer nela. Trata-se de se destacar mesmo estando imóvel.

No entanto, também há quem discorde da inclusão da modalidade nas Olimpíadas. “Não é nem que eu tenha algum problema com pessoas que fazem performances com o próprio corpo e depois as chamam de ioga, buscando reconhecimento e ganhos pessoais ou promovendo o nacionalismo cultural”, afirma Divya Kohli, professora de yoga no Reino Unido há muitos anos. “Meu problema é que os fundamentos duradouros da ioga exigem que você deixe de ser escravo do próprio ego. Isso significa que você não busca aprovação externa. Avaliar a execução de uma postura por seu grau de dificuldade física e atribuir pontos com base nisso? Isso é horripilante. É uma loucura.”

Publicidade
TAGS:
Índia
Jogos Olímpicos
Olimpíada
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).