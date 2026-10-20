PSG x Barcelona: horário e onde assistir ao embate de Yamal e Dembélé pela Champions
Candidatos à Bola de Ouro se enfrentam hoje em jogo tido como 'final antecipada'
Paris Saint-Germain e Barcelona entram em campo nesta terça-feira, 20, a partir das 16h, pela Champions League. O confronto coloca frente a frente o francês Ousmane Dembélé e o espanhol Lamine Yamal, fortemente cotados para a Bola de Ouro deste ano.
O Barcelona venceu todos os jogos que disputou na temporada até aqui, enquanto o PSG é o atual bicampeão da Europa. Técnico do Barcelona, Hansi Flick disse nesta segunda-feira, 19, que o jogo será “um bom teste” para o time catalão. Ele também adiantou que Raphinha voltará a ser titular após se recuperar da lesão que sofreu defendendo a seleção brasileira na última data Fifa.
Comandante do PSG, Luis Enrique minimizou o duelo, fugindo da ideia e que o jogo seria uma final antecipada pelo taça. “Somos um dos favoritos, junto com o Barça, mas várias equipes podem vencer esta competição”, afirmou em coletiva.
Onde assistir PSG x Barcelona?
Realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, o jogo tem transmissão no Brasil na tv aberta pelo SBT. Nos canais por assinatura e streaming, TNT e HBO Max também exibem a partida. No total, a Champions League apresenta hoje nove confrontos: outros destaques são Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas.
(Com AFP)