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Esporte

PSG x Barcelona: horário e onde assistir ao embate de Yamal e Dembélé pela Champions

Candidatos à Bola de Ouro se enfrentam hoje em jogo tido como 'final antecipada'

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h16 | Atualizado em 20 out 2026, 11h07
A taça da UEFA Champions League, prateada e brilhante, em destaque sobre um pedestal iluminado em um palco escuro. Ao fundo, telões exibem um estádio de futebol lotado, com gramado verde e arquibancadas azuis, sob holofotes brancos. O ambiente é de grande evento esportivo
Troféu da Champions League (Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA/Getty Images)
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PSG x Barcelona: horário e onde assistir ao embate de Yamal e Dembélé pela Champions Priorize VEJA no Google

Paris Saint-Germain e Barcelona entram em campo nesta terça-feira, 20, a partir das 16h, pela Champions League. O confronto coloca frente a frente o francês Ousmane Dembélé e o espanhol Lamine Yamal, fortemente cotados para a Bola de Ouro deste ano.

O Barcelona venceu todos os jogos que disputou na temporada até aqui, enquanto o PSG é o atual bicampeão da Europa. Técnico do Barcelona, Hansi Flick disse nesta segunda-feira, 19, que o jogo será “um bom teste” para o time catalão. Ele também adiantou que Raphinha voltará a ser titular após se recuperar da lesão que sofreu defendendo a seleção brasileira na última data Fifa.

Comandante do PSG, Luis Enrique minimizou o duelo, fugindo da ideia e que o jogo seria uma final antecipada pelo taça. “Somos um dos favoritos, junto com o Barça, mas várias equipes podem vencer esta competição”, afirmou em coletiva.

Onde assistir PSG x Barcelona?

Realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, o jogo tem transmissão no Brasil na tv aberta pelo SBT. Nos canais por assinatura e streaming, TNT e HBO Max também exibem a partida.  No total, a Champions League apresenta hoje nove confrontos: outros destaques são Liverpool x Villarreal e Manchester City x AEK Atenas.

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(Com AFP)

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TAGS:
Champions League
FC Barcelona
Futebol
Futebol Europeu
Paris Saint Germain (PSG)
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