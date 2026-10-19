Como apresentador Fred Bruno acabou atingido por tiro de deputado do PL em festa em SP

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O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) disparou um tiro em uma festa no Itaim Bibi, São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. O apresentador Fred Bruno teria sido atingido de raspão. O incidente gerou uma investigação policial após o parlamentar se desentender com outras pessoas no local. Saiba todos os detalhes do ocorrido.

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O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) disparou um tiro em uma festa no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda, 19. O apresentador esportivo Fred Bruno teria sido atingido de raspão no pé. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), não há registro de outros feridos.

Em uma confusão no estabelecimento, o parlamentar se desentendeu com outras pessoas e realizou o disparo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem na área externa do bar.

Ele foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo. Em imagens divulgadas pela TV Globo, o deputado caminha com dificuldade para entrar no DP. A investigação será conduzida pelo 15º DP.

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Confira a nota da SSP:

“A Polícia Civil investiga um homem, de 53 anos, por disparo de arma de fogo no interior de um bar, na madrugada desta segunda-feira (19), na Rua Professor Atílio Innocenti, na Vila Nova Conceição, zona sul da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o homem na área externa do estabelecimento. Ele teria se desentendido com outras pessoas e um disparo acidental teria ocorrido. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Não há registro de feridos. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.”