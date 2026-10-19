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Como apresentador Fred Bruno acabou atingido por tiro de deputado do PL em festa em SP

Deputado estadual Marcelo Aguiar realizou disparo que pegou de raspão no pé do apresentador do Globo Esporte, que não prestou queixa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 11h20 | Atualizado em 19 out 2026, 11h46
Fred Bruno
Fred Bruno  (Big Brother Brasil/TV Globo)
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Como apresentador Fred Bruno acabou atingido por tiro de deputado do PL em festa em SP Priorize VEJA no Google

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) disparou um tiro em uma festa no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda, 19. O apresentador esportivo Fred Bruno teria sido atingido de raspão no pé. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), não há registro de outros feridos.

Em uma confusão no estabelecimento, o parlamentar se desentendeu com outras pessoas e realizou o disparo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem na área externa do bar. 

Ele foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo. Em imagens divulgadas pela TV Globo, o deputado caminha com dificuldade para entrar no DP. A investigação será conduzida pelo 15º DP. 

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Confira a nota da SSP: 

“A Polícia Civil investiga um homem, de 53 anos, por disparo de arma de fogo no interior de um bar, na madrugada desta segunda-feira (19), na Rua Professor Atílio Innocenti, na Vila Nova Conceição, zona sul da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o homem na área externa do estabelecimento. Ele teria se desentendido com outras pessoas e um disparo acidental teria ocorrido. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Não há registro de feridos. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.”

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