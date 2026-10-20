Qual é o risco de rebaixamento do Corinthians após empate com o Vitória

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O Corinthians encerrou sua sequência de derrotas com um empate contra o Vitória, mas o resultado elevou suas chances de rebaixamento para a Série B, atingindo 43,1% segundo a UFMG. O clube está em 16º e enfrentará o Vasco, outro time na briga, em um confronto decisivo para escapar da zona de perigo. Entenda o cenário atual.

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O Corinthians empatou com o Vitória nesta segunda-feira, 19, encerrando sua sequência de oito derrotas no Brasileirão. Apesar disso, o empate na disputa direta pelo rebaixamento aumentou ainda mais as chances de queda do time de Itaquera na competição.

Segundo estimativas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o clube agora comandado pelo holandês Clarence Seedorf tem 43,1% de chances de ir à Série B. Na rodada anterior, logo após ser goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, a probabilidade de rebaixamento estava em 38,9%.

O Corinthians é o 16º colocado, a apenas um ponto do Inter, primeiro integrante do Z4. Com isso, é o quinto com maior risco de rebaixamento. Até o momento, Chapecoense (99,9%), Remo (98,1%), Grêmio (76,7%) e Internacional (57,7%) lideram as chances de queda. Depois do Corinthians, o Vasco aparece com 10,3% — os dois clubes se enfrentam no próximo sábado, em uma disputa direta para fugir da série B.