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Esporte

Qual é o risco de rebaixamento do Corinthians após empate com o Vitória

Clube de Itaquera quebrou sequência de derrotas, mas segue a apenas um ponto do Z4

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 11h00 | Atualizado em 20 out 2026, 11h15
Dois jogadores de futebol do Corinthians, um com a camisa 10 e outro com a 21, em campo com a torcida ao fundo. Ambos usam uniformes brancos e pretos, com as mãos na cintura, parecendo pensativos.
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 7: Memphis Depay and Matheus Bidu of Corinthians react during the Brasileirão 2026 29th-round match between Internacional and Corinthians at Beira-Rio Stadium on October 7, 2026 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images) (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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O Corinthians empatou com o Vitória nesta segunda-feira, 19, encerrando sua sequência de oito derrotas no Brasileirão. Apesar disso, o empate na disputa direta pelo rebaixamento aumentou ainda mais as chances de queda do time de Itaquera na competição.

Segundo estimativas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o clube agora comandado pelo holandês Clarence Seedorf tem 43,1% de chances de ir à Série B. Na rodada anterior, logo após ser goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, a probabilidade de rebaixamento estava em 38,9%.

O Corinthians é o 16º colocado, a apenas um ponto do Inter, primeiro integrante do Z4. Com isso, é o quinto com maior risco de rebaixamento. Até o momento, Chapecoense (99,9%), Remo (98,1%), Grêmio (76,7%) e Internacional (57,7%) lideram as chances de queda. Depois do Corinthians, o Vasco aparece com 10,3% — os dois clubes se enfrentam no próximo sábado, em uma disputa direta para fugir da série B.

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