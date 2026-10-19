Federação Portuguesa de Futebol pune Cristiano Ronaldo por abandonar a seleção

O astro Cristiano Ronaldo foi punido com 30 dias de suspensão por abandonar a seleção de Portugal, informou nesta segunda-feira (19) a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O jogador será multado em 255 euros (R$ 1.446).

A Comissão Disciplinar da FPF considerou “totalmente procedente” a acusação contra Cristiano por ter abandonado a concentração da seleção portuguesa no último dia 30 de setembro, devido a desavenças com o técnico Jorge Jesus. Apesar da punição, ela não terá grande efeito. A próxima Data Fifa será em novembro, e o tempo total decorrido da suspensão já terá acabado até lá, visto que ela inicia com o dia em que Cristiano “abandonou” a seleção.

No último mês, Cristiano Ronaldo teve um desentendimento com o técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus. Segundo o jogador, Jesus havia quebrado sua confiança ao solicitar que ele participasse de um amistoso contra a Dinamarca. Quando já havia se aquecido em campo, o técnico desistiu da ideia e não chamou o capitão do time para participar.

A situação piorou o processo de saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, que já estava em curso. Em uma carta publicada em seu Instagram, Cristiano explicou aos fãs e ao povo português o que havia acontecido, e como aquela não era a primeira vez que Jesus prometia algo a ele e posteriormente quebrava a promessa.

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O jogador destacou ainda, à época, que havia solicitado, em uma reunião entre Jesus, ele e o diretor do Al-Nassr, que o técnico se desculpasse durante uma coletiva de imprensa pelo erro de não chamá-lo durante a partida contra a Dinamarca. Segundo Cristiano, apesar da promessa, isso não aconteceu.

Leia abaixo a nota do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

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“Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina – Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o Arguido Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC, ou seja, € 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)”

(Com AFP)