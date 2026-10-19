Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Corinthians x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h00 | Atualizado em 19 out 2026, 12h01
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
Continua após publicidade
Corinthians x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto encerra a rodada e coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Timão ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, apenas uma posição acima do Z4, enquanto o Leão aparece em 12º, com 36 pontos.

O Corinthians chega ao confronto mergulhado em uma das maiores crises da temporada. A equipe paulista acumula oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sequência que provocou a demissão de Fernando Diniz e a contratação do holandês Clarence Seedorf. O novo treinador assume com a missão de recuperar a confiança do elenco e evitar que o clube entre na zona de rebaixamento. Apesar de ter comandado atividades no CT Joaquim Grava, Seedorf não poderá ficar à beira do gramado nesta segunda-feira, devido a pendências na regularização de seu visto de trabalho. Com isso, o auxiliar Léo Porto será responsável por dirigir a equipe durante a partida.

O atacante Yuri Alberto volta a ficar à disposição depois de 69 dias afastado por uma lesão muscular, reforçando um setor ofensivo que apresentou dificuldades nas últimas rodadas. Em contrapartida, Memphis Depay está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Palmeiras.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o Vitória também chega pressionado pela necessidade de pontuar. O clube baiano vem de uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. Apesar de estar quatro pontos à frente do Corinthians, a equipe ainda não conseguiu se distanciar da disputa contra o rebaixamento. O desempenho fora de casa representa uma das principais preocupações do treinador: o Vitória tem a pior campanha como visitante do Brasileirão e ainda não venceu longe de Salvador nesta edição. Diante de um adversário em crise, o Leão tenta conquistar seu primeiro triunfo fora de casa e abrir vantagem sobre um concorrente direto.

Siga

Para o compromisso na capital paulista, Jair Ventura precisará modificar o sistema defensivo. O zagueiro Cacá está suspenso, e Emanuel Brítez é o principal candidato a assumir a posição. No ataque, Diego Tarzia retorna após cumprir suspensão e disputa espaço com Vitor, enquanto Erick, Matheuzinho e Renê aparecem entre as principais alternativas ofensivas.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Corinthians e Vitória:

A partida entre Corinthians e Vitória nesta segunda-feira, 19, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Léo Porto (auxiliar de Clarence Seedorf).

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia (Zé Vitor), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem:

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maíra Mastella Moreira (RS);
  • Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • AVAR: Helton Nunes (SC);
  • AVAR 2: Adriano Milczvski (PR).
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
Futebol: onde assistir
Vitória-BA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).