Corinthians x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto encerra a rodada e coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Timão ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, apenas uma posição acima do Z4, enquanto o Leão aparece em 12º, com 36 pontos.

O Corinthians chega ao confronto mergulhado em uma das maiores crises da temporada. A equipe paulista acumula oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sequência que provocou a demissão de Fernando Diniz e a contratação do holandês Clarence Seedorf. O novo treinador assume com a missão de recuperar a confiança do elenco e evitar que o clube entre na zona de rebaixamento. Apesar de já ter comandado atividades no CT Joaquim Grava, Seedorf não poderá ficar à beira do gramado nesta segunda-feira, devido a pendências na regularização de seu visto de trabalho. Com isso, o auxiliar Léo Porto será responsável por dirigir a equipe durante a partida.

O atacante Yuri Alberto volta a ficar à disposição depois de 69 dias afastado por uma lesão muscular, reforçando um setor ofensivo que apresentou dificuldades nas últimas rodadas. Em contrapartida, Memphis Depay está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Palmeiras.

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Do outro lado, o Vitória também chega pressionado pela necessidade de pontuar. O clube baiano vem de uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. Apesar de estar quatro pontos à frente do Corinthians, a equipe ainda não conseguiu se distanciar da disputa contra o rebaixamento. O desempenho fora de casa representa uma das principais preocupações do treinador: o Vitória tem a pior campanha como visitante do Brasileirão e ainda não venceu longe de Salvador nesta edição. Diante de um adversário em crise, o Leão tenta conquistar seu primeiro triunfo fora de casa e abrir vantagem sobre um concorrente direto.

Para o compromisso na capital paulista, Jair Ventura precisará modificar o sistema defensivo. O zagueiro Cacá está suspenso, e Emanuel Brítez é o principal candidato a assumir a posição. No ataque, Diego Tarzia retorna após cumprir suspensão e disputa espaço com Zé Vitor, enquanto Erick, Matheuzinho e Renê aparecem entre as principais alternativas ofensivas.

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Onde assistir à partida entre Corinthians e Vitória:

A partida entre Corinthians e Vitória nesta segunda-feira, 19, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

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Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Léo Porto (auxiliar de Clarence Seedorf).

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia (Zé Vitor), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem:

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maíra Mastella Moreira (RS);

Bruno Raphael Pires (GO) e Maíra Mastella Moreira (RS); Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE);

Deborah Cecilia Cruz Correia (PE); VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC); AVAR: Helton Nunes (SC);

Helton Nunes (SC); AVAR 2: Adriano Milczvski (PR). Continua após a publicidade