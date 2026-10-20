Vasco x Boca Juniors: o retrospecto do confronto antes da semifinal decisiva da Sul-Americana

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Vasco e Boca Juniors se enfrentam na volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2026, no Maracanã, nesta terça. Após vencer por 1 a 0 na Bombonera, o Vasco joga pelo empate para alcançar sua primeira final continental desde 2000, desafiando um retrospecto historicamente favorável aos argentinos.

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Vasco da Gama e Boca Juniors voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana de 2026. O confronto coloca frente a frente duas das camisas mais tradicionais do continente, separadas por um retrospecto historicamente favorável aos argentinos, mas agora envolvidas em um cenário que alimenta as esperanças cruzmaltinas. Depois de vencer por 1 a 0 na Bombonera, no jogo de ida, o Vasco entra em campo precisando apenas de um empate para alcançar sua primeira final continental desde 2000.

A história do confronto ajuda a dimensionar a importância da partida. Antes da atual semifinal, Vasco e Boca Juniors haviam se enfrentado 14 vezes, entre jogos oficiais e amistosos, com seis vitórias argentinas, sete empates e apenas um triunfo brasileiro. A única vitória vascaína havia ocorrido em 1951, por 3 a 0, em um amistoso. O cenário mudou no último dia 13, quando o time carioca quebrou um jejum de 75 anos e conquistou sua primeira vitória oficial sobre o adversário. Contabilizando o resultado da semana passada, são agora 15 encontros, com seis vitórias do Boca, sete empates e duas vitórias do Vasco.

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As marcas de 2001 e o domínio argentino

O capítulo mais significativo da rivalidade aconteceu em 2001, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O Vasco, que havia realizado uma campanha perfeita na fase de grupos, acabou surpreendido pelo Boca Juniors em São Januário, perdendo por 1 a 0. Na partida de volta, disputada na Bombonera, os argentinos confirmaram a superioridade com uma vitória por 3 a 0, encerrando o sonho vascaíno de conquistar novamente o torneio continental. Naquele mesmo ano, as equipes se reencontraram pela Copa Mercosul, mas os dois confrontos terminaram empatados por 2 a 2.

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Retrospecto oficial de Vasco x Boca Juniors:

23/05/2001 – Vasco 0 x 1 Boca (Libertadores)

– Vasco 0 x 1 (Libertadores) 30/05/2001 – Boca 3 x 0 Vasco (Libertadores)

– 3 x 0 Vasco (Libertadores) 29/07/2001 – Vasco 2 x 2 Boca (Copa Mercosul)

– Vasco 2 x 2 Boca (Copa Mercosul) 25/09/2001 – Boca 2 x 2 Vasco (Copa Mercosul)

– Boca 2 x 2 Vasco (Copa Mercosul) 13/10/2026 – Boca 0 x 1 Vasco (Sul-Americana)