Neymar compara Santos a time de Messi: ‘Inter Miami do Brasil’

Depois da vitória sobre o Fluminense neste domingo, 18, Neymar comemorou a vitória com uma brincadeira nas redes sociais: em uma foto ao lado dos companheiros de equipe, marcou Messi e o inglês David Beckham, e disse que o time é o “Inter de Miami do Brasil”.

Na foto acompanhada de um emoji de gargalhada, o camisa 10 aparece ao lado de Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Gabigol e Gabriel Bontempo, e faz referência ao time dos Estados Unidos que tem Messi como jogador e Beckham como presidente.

Continua após a publicidade

Com sete rodadas restantes, o Santos segue na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Com a vitória, o time reduziu a distância para o Fluminense, que ocupa a 5ª posição, para seis pontos. A equipe carioca, hoje, garantiria uma vaga para a pré-Libertadores.