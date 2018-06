DC United, dos EUA, contrata o atacante inglês Wayne Rooney

O Everton anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo com o DC United, dos Estados Unidos, para a venda do atacante Wayne Rooney, de 32 anos. Formado pelo Everton e ídolo do Manchester United, ele assinou um contrato de três anos e meio com o time americano. Rooney será jogador do novo clube a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências da Major League Soccer (MLS).

Rooney voltou ao Everton, clube pelo qual jogou entre 2002 e 2004, na última temporada, após 13 anos de United. Nas 40 partidas que disputou, o atacante marcou 11 gols. Em comunicado divulgado no site, o Everton agradece a Rooney pelas atuações e deseja sucesso ao atleta nos EUA.