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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 16 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Palmeiras e Corinthians decidem vaga na Libertadores; Botafogo e Grêmio jogam pelo Brasileirão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Corinthians e Estudiantes (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 16 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 16 de setembro, reúne decisões importantes na América do Sul e jogos de peso no futebol europeu. LDU x Palmeiras e Corinthians x Estudiantes definem vagas nas semifinais da Libertadores, enquanto Atlético-MG e Santos se enfrentam pela Copa Sul-Americana. Na Europa, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Benfica e Manchester United estão entre os principais clubes em campo.

A programação internacional começa às 13h com Al Wahda x Al Kuwait, pela Champions League Asiática 2. O confronto abre uma tarde movimentada, com partidas em diferentes competições continentais e nacionais.

Na Espanha, quatro jogos movimentam La Liga. Atlético de Madrid x Osasuna e Deportivo La Coruña x Sevilla começam às 14h. Mais tarde, às 16h30, Barcelona x Racing Santander e Levante x Athletic Bilbao encerram a programação do Campeonato Espanhol.

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A Copa da Liga Inglesa também reserva três confrontos. Everton recebe o Wolverhampton às 15h45, enquanto Coventry City x Aston Villa e Manchester United x Brighton acontecem às 16h. Os jogos colocam clubes da Premier League em disputa direta por uma vaga na próxima fase do torneio.

No mesmo horário, a Europa League oferece dois confrontos de destaque. Milan x Benfica reúne duas das camisas mais tradicionais do continente, enquanto Sunderland x AZ Alkmaar completa a programação do torneio nesta quarta-feira.

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Na América do Sul, a noite começa às 19h com três partidas importantes. Pela Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Santos fazem um confronto brasileiro de peso. Pela Copa da Argentina, Independiente Rivadavia enfrenta o Atlético Tucumán. No mesmo horário, pela Libertadores, LDU recebe o Palmeiras, em um duelo decisivo por vaga na semifinal.

Pouco depois, às 19h30, Botafogo x Grêmio movimenta o Campeonato Brasileiro em uma noite marcada por jogos eliminatórios.

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O principal confronto do fim da noite acontece às 21h30, com Corinthians x Estudiantes, na Neo Química Arena. O duelo fecha a programação da Libertadores nesta quarta-feira e define mais um semifinalista do torneio continental.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League Asiática 2

  • 13h00 – Al Wahda x Al Kuwait – Disney+

    Campeonato Espanhol

    • 14h00 – Atlético de Madrid x Osasuna – CazéTV
    • 14h00 – Deportivo La Coruña x Sevilla – CazéTV e Sportynet
    • 16h30 – Barcelona x Racing Santander – CazéTV
    • 16h30 – Levante x Athletic Bilbao – CazéTV
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    Copa da Liga Inglesa

    • 15h45 – Everton x Wolverhampton – ESPN 2 e Disney+
    • 16h00 – Coventry City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+
    • 16h00 – Manchester United x Brighton – ESPN e Disney+

    Europa League

    • 16h00 – Milan x Benfica – CazéTV e Prime Video
    • 16h00 – Sunderland x AZ Alkmaar – CazéTV e Prime Video

      Copa Sul-Americana

      • 19h00 – Atlético-MG x Santos – ESPN e Disney+

      Copa da Argentina

      • 19h00 – Independiente Rivadavia x Atlético Tucumán – Xsports (TV e YouTube)

      Copa Libertadores

      • 19h00 – LDU x Palmeiras – Paramount+
      • 21h30 – Corinthians x Estudiantes – TV Globo, ge tv e Paramount+

      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro

      • 19h30 – Botafogo x Grêmio – Premiere
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      TAGS:
      Botafogo
      Corinthians
      Futebol: onde assistir
      Grêmio
      Palmeiras
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