Com público recorde, Corinthians vence Bahia no Brasileirão Feminino
Jhonson marcou o gol das Brabas e decisão será na Neo Química Arena segunda-feira (21)
Diante de 5. 811 pessoas, o Corinthians saiu na frente do Bahia no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino. Na noite desta terça-feira, 15, na Arena Fonte Nova, Jhonson marcou o único gol da vitória por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
No decorrer do jogo, o Bahia conseguiu equilibrar a partida, cresceu principalmente no segundo tempo e teve oportunidades para buscar o empate, incluindo uma bola na trave e um lance dentro da área que gerou reclamações por uma possível penalidade. Com o resultado, a vaga na final segue em aberto para o confronto de volta.
Na outra semifinal, São Paulo e Flamengo também seguem na disputa por uma vaga na decisão. O Tricolor Paulista venceu o primeiro jogo por 3 a 1, no Rio de Janeiro, e agora recebe o Flamengo neste sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
Recorde de público na Fonte Nova
A semifinal também marcou uma noite histórica para o futebol feminino na Bahia. A Fonte Nova recebeu 5. 811 torcedores, sendo 5. 578 pagantes, o maior público registrado em uma partida de futebol feminino no estado. A renda foi de R$ 102. 857,00.
A presença da torcida superou o público de Corinthians x Cruzeiro, que havia reunido 5. 701 pessoas, e estabeleceu um novo recorde nesta edição do Brasileirão Feminino.
Corinthians aproveita começo forte
O Corinthians começou a partida tentando não deixar o Bahia respirar. Jhonson foi uma das responsáveis por pressionar a saída de bola, enquanto Gabi Zanotti também avançava para dificultar a construção das Mulheres de Aço. A estratégia funcionou logo aos 13 minutos, quando Belén Aquino recuperou a bola e encontrou Jhonson, que finalizou para abrir o placar.
O gol deu ao Corinthians o controle dos primeiros momentos, mas o Bahia não demorou a encontrar caminhos para responder. Cássia teve uma boa oportunidade e parou em defesa de Nicole, enquanto o time paulista também chegou com Vic Albuquerque, defendida por Yanne. A torcida do Corinthians reclamou da arbitragem no lance entre a lateral Dan e a zagueira Thaís Ferreira, com uma falta mais forte da jogadora tricolor. Depois de um início de muita pressão, o jogo ficou mais equilibrado e as equipes passaram a alternar momentos de domínio.
Bahia muda o jogo no segundo tempo
A partida ganhou outro cenário depois do intervalo. Precisando buscar o empate em casa, o Bahia passou a ocupar mais o campo de ataque e Felipe Freitas aumentou a presença ofensiva da equipe com Ju Oliveira, Maia Rodrigues, Dany Silva e Gica. A mudança fez as Mulheres de Aço criarem as principais chances da segunda etapa.
Maia Rodrigues recebeu em boa condição na área, mas finalizou por cima. Pouco depois, Ju Oliveira acertou a trave em uma finalização de fora da área. O Bahia também reclamou de uma possível penalidade em um lance dentro da área: a atacante Roque avançou em velocidade para a área e sofreu uma entrada forte da defensora Juliete, do Corinthians, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. O momento entrou na lista de momentos de questionamentos.
Decisão na Neo Química Arena
O segundo confronto será na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final. Ao Bahia, uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto qualquer triunfo por dois ou mais gols coloca as Mulheres de Aço na decisão.