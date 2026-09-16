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Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
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Esporte

Com público recorde, Corinthians vence Bahia no Brasileirão Feminino

Jhonson marcou o gol das Brabas e decisão será na Neo Química Arena segunda-feira (21)

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 01h31 | Atualizado em 16 set 2026, 06h17
Duas jogadoras de futebol em campo verde. Uma mulher de cabelo loiro platinado, camisa preta e branca do Corinthians, chuta a bola com força. Atrás, outra jogadora de camisa branca, azul e vermelha, com cabelo preso, corre e gesticula
Jhonson marcou o gol do Corinthians contra o Bahia, na Fonte Nova. (Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians) (Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians/Divulgação)
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Com público recorde, Corinthians vence Bahia no Brasileirão Feminino Priorizar nos meus resultados Google

Diante de 5. 811 pessoas, o Corinthians saiu na frente do Bahia no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino. Na noite desta terça-feira, 15, na Arena Fonte Nova, Jhonson marcou o único gol da vitória por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

No decorrer do jogo, o Bahia conseguiu equilibrar a partida, cresceu principalmente no segundo tempo e teve oportunidades para buscar o empate, incluindo uma bola na trave e um lance dentro da área que gerou reclamações por uma possível penalidade. Com o resultado, a vaga na final segue em aberto para o confronto de volta.

Na outra semifinal, São Paulo e Flamengo também seguem na disputa por uma vaga na decisão. O Tricolor Paulista venceu o primeiro jogo por 3 a 1, no Rio de Janeiro, e agora recebe o Flamengo neste sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

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Recorde de público na Fonte Nova

A semifinal também marcou uma noite histórica para o futebol feminino na Bahia. A Fonte Nova recebeu 5. 811 torcedores, sendo 5. 578 pagantes, o maior público registrado em uma partida de futebol feminino no estado. A renda foi de R$ 102. 857,00.

A presença da torcida superou o público de Corinthians x Cruzeiro, que havia reunido 5. 701 pessoas, e estabeleceu um novo recorde nesta edição do Brasileirão Feminino.

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Multidão de torcedores em um estádio de futebol, muitos vestindo camisas de times e bonés, alguns com os braços levantados, observando o jogo. Um homem de boné laranja e camisa da mesma cor aparece em primeiro plano, de costas, na parte inferior direita. As arquibancadas estão lotadas, criando uma atmosfera vibrante
Torcida do Bahia presente na semifinal do Brasileirão Feminino contra o Corinthians. (Letícia Martins/EC Bahia) (Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação)

Corinthians aproveita começo forte

O Corinthians começou a partida tentando não deixar o Bahia respirar. Jhonson foi uma das responsáveis por pressionar a saída de bola, enquanto Gabi Zanotti também avançava para dificultar a construção das Mulheres de Aço. A estratégia funcionou logo aos 13 minutos, quando Belén Aquino recuperou a bola e encontrou Jhonson, que finalizou para abrir o placar.

O gol deu ao Corinthians o controle dos primeiros momentos, mas o Bahia não demorou a encontrar caminhos para responder. Cássia teve uma boa oportunidade e parou em defesa de Nicole, enquanto o time paulista também chegou com Vic Albuquerque, defendida por Yanne. A torcida do Corinthians reclamou da arbitragem no lance entre a lateral Dan e a zagueira Thaís Ferreira, com uma falta mais forte da jogadora tricolor. Depois de um início de muita pressão, o jogo ficou mais equilibrado e as equipes passaram a alternar momentos de domínio.

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Jogador de futebol com cabelo loiro platinado, camisa listrada preta e branca, shorts brancos, meias pretas e chuteiras claras, driblando uma bola branca com detalhes azuis e verdes em campo gramado. Ao fundo, arquibancadas vazias e um banner laranja com texto branco
Jhonson domina a bola em Bahia e Corinthians, na Fonte Nova. (Rodrigo Gazzanel / Corinthians) (Rodrigo Gazzanel/Corinthians/Divulgação)

Bahia muda o jogo no segundo tempo

A partida ganhou outro cenário depois do intervalo. Precisando buscar o empate em casa, o Bahia passou a ocupar mais o campo de ataque e Felipe Freitas aumentou a presença ofensiva da equipe com Ju Oliveira, Maia Rodrigues, Dany Silva e Gica. A mudança fez as Mulheres de Aço criarem as principais chances da segunda etapa.

Maia Rodrigues recebeu em boa condição na área, mas finalizou por cima. Pouco depois, Ju Oliveira acertou a trave em uma finalização de fora da área. O Bahia também reclamou de uma possível penalidade em um lance dentro da área: a atacante Roque avançou em velocidade para a área e sofreu uma entrada forte da defensora Juliete, do Corinthians, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. O momento entrou na lista de momentos de questionamentos.

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Duas jogadoras de futebol feminino disputam a bola em campo verde. Uma, de camisa branca com listras azuis e vermelhas, tenta chutar a bola branca e azul. A outra, de camisa preta e branca listrada, tenta bloquear a jogada com o corpo. Ambas estão com expressões concentradas e em movimento intenso
Mila Santos, do Bahia, e Gi Fernandes, do Corinthians, disputam bola na semifinal do Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/EC Bahia) (Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação)

Decisão na Neo Química Arena

O segundo confronto será na próxima segunda-feira, 21, às 21h30, na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final. Ao Bahia, uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto qualquer triunfo por dois ou mais gols coloca as Mulheres de Aço na decisão.

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TAGS:
Bahia
Corinthians
Futebol Feminino
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