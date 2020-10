Com sete no ataque, Brasil lidera indicações à Bola de Ouro Dream Team

Atualizado em 19 out 2020, 14h51 - Publicado em 19 out 2020, 14h47

Por Da Redação - Atualizado em 19 out 2020, 14h51 - Publicado em 19 out 2020, 14h47

Meses depois de anunciar que não entregaria a Bola de Ouro ao melhor jogador do mundo pela primeira vez desde a criação do prêmio, em 1956, por considerar que a temporada foi totalmente comprometida pela pandemia do coronavírus, a revista esportiva France Football decidiu entregar em 2020 o troféu Bola de Ouro Dream Team ao time ideal de todos os tempos. Nesta segunda-feira, 19, a publicação fechou a lista de indicados com os concorrentes ao ataque, que conta com sete brasileiros: Ronaldo, Romário, Rivellino, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Garrincha e Jairzinho.

Os artilheiros foram divididos em três grupos: entre os centroavantes, Ronaldo e Romário competem nomes como os holandeses Marco Van Basten, Dennis Bergkamp e Johann Cruyff, com o alemão Gerd Müller e com o português Eusébio. Dentre os atacantes pela esquerda, Rivellino, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho terão a dura concorrência do português Cristiano Ronaldo. Já entre os atacantes pela esquerda, o argentino Lionel Messi desafiará Garrincha e Jairzinho, além dos britânicos George Best e David Beckham.

O Brasil, portanto, dominou a eleição, com 20 indicados entre todas as posições, à frente de Itália (15), Alemanha (13), Holanda (12), Espanha (8), Inglaterra e França (7), Argentina (5). A France Football, portanto, indicou dez nomes para cada setor do campo numa formação 3-4-3.

A eleição seguirá os moldes da tradicional Bola de Ouro, com votos de 170 especialistas escolhidos pela revista, que também abriu uma votação popular em seu site (que não terá peso no resultado). Os 11 prêmios do Bola de Ouro Dream Team serão entregues em dezembro. Neste ano, apenas a Fifa entregará o prêmio de melhor do mundo, o The Best, ao craque da temporada. O polonês Robert Lewandowski, artilheiro do campeão europeu Bayern de Munique, é o favorito.

Os indicados ao Bola de Ouro Dream Team:

Goleiros

Gordon Banks (Inglaterra), Gianluigi Buffon (Itália), Iker Casillas (Espanha), Sepp Maier (Alemanha), Manuel Neuer (Alemanha), Thomas Nkono (Camarões), Peter Schmeichel (Dinamarca), Edwin van der Sar (Holanda), Lev Yachin (Rússia) e Dino Zoff (Itália).

Laterais-direitos

Giuseppe Bergomi (Itália), Cafu (Brasil), Carlos Alberto Torres (Brasil), Djalma Santos(Brasil), Claudio Gentile (Itália), Manfred Kaltz (Alemanha), Philipp Lahm (Alemanha), Wim Suurbier (Holanda), Lilian Thuram (França) e Berti Vogts (Alemanha)

Zagueiros

Franco Baresi (Itália), Franz Beckenbauer (Alemanha), Fabio Cannavaro (Itália), Marcel Desailly (França), Ronald Koeman (Holanda), Bobby Moore (Inglaterra), Daniel Passarella (Argentina), Matthias Sammer (Alemanha), Gaetano Scirea (Itália) e Sergio Ramos (Espanha)

Laterais-esquerdos

Andreas Brehme (Alemanha), Paul Breitner (Alemanha), Antonio Cabrini (Itália), Giacinto Facchetti (Itália), Júnior (Brasil), Ruud Krol (Holanda), Paolo Maldini (Itália), Marcelo (Brasil), Nilton Santos (Brasil) e Roberto Carlos (Brasil)

Meio-campistas defensivos:

Jozsef Bozsik (Hungria), Sergio Busquets (Espanha), Didi (Brasil), Falcão (Brasil), Steven Gerrard (Inglaterra), Gerson (Brasil), Pep Guardiola (Espanha), Josef Masopust (Hungria), Lothar Matthäus (Alemanha), Johan Neeskens (Holanda), Andrea Pirlo (Itália), Fernando Redondo (Argentina), Frank Rijkaard (Holanda), Bernd Schuster (Alemanha), Clarence Seedorf (Holanda), Luis Suárez (Espanha), Marco Tardelli (Iália), Jean Tigana (França), Xabi Alonso (Espanha) e Xavi (Espanha)

Meio-campistas ofensivos:

Roberto Baggio (Itália), Bobby Charlton (Inglaterra), Alfredo Di Stefano (Argentina), Enzo Francescoli (Uruguai), Ruud Gullit (Holanda), Gheorghe Hagi (Romênia), Andres Iniesta (Espanha), Raymond Kopa (França), Laszlo Kubala (Hungria), Diego Maradona (Argentina), Alessandro Mazzola (Itália), Pelé (Brasil), Michel Platini (França), Ferenc Puskas (Hungria), Gianni Rivera (Itália), Juan Alberto Schiaffino (Uruguai), Sócrates (Brasil), Francesco Totti (Itália), Zico (Brasil) e Zinedine Zidane (França).

Atacantes pela direita:

David Beckham (Inglaterra), George Best (Irlanda do Norte), Samuel Eto’o (Camarões), Luis Figo (Portugal), Garrincha (Brasil), Jairzinho (Brasil), Kevin Keegan (Inglaterra), Stanley Matthews (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina) e Arjen Robben (Holanda).

Atacantes pela esquerda:

Oleg Blokhin (Ucrânia), Cristiano Ronaldo (Portugal), Dragan Dzajic (Sérvia), Ryan Giggs (País de Gales), Thierry Henry (França), Rivaldo (Brasil), Rivellino (Brasil), Ronaldinho Gaúcho (Brasil), Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha) Hristo Stoichkov (Bulgária).

Centroavantes:

Denis Bergkamp (Holanda), Johan Cruyff (Holanda), Kenny Dalglish (Escócia), Eusébio (Portugal), Sandor Kocsis (Hungria), Gerd Müller (Alemanha), Romário (Brasil), Ronaldo (Brasil), Marco Van Basten (Holanda), George Weah (Libéria)

