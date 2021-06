Eurocopa: República Checa vence Escócia com golaço histórico

A República Tcheca frustrou a torcida da Escócia nesta segunda-feira, 14, com uma vitória por 2 a 0, na estreia do grupo D da Eurocopa. O jogo será lembrado por muitos anos graças ao belíssimo gol do atacante Patrick Schick, a 55 metros de distância da meta escocesa, um dois mais bonitos dos 60 anos de história da competição.

No tradicional estádio Hampden Park, com boa presença de torcedores escoceses, o jogo começou com o nervosismo característico de estreias. Porém, poucos minutos depois, a partida ficou aberta, com finalizações e transições rápidas. Aos 42 minutos de jogo, o atacante Patrick Schick subiu de cabeça e balançou as redes para a República Checa.

Na segunda etapa, a Escócia se lançou ao ataque e criou boas chances. Porém, em um lance aparentemente despretensioso, ao perceber o goleiro escocês David Marshall adiantado, Schick arriscou e acertou um chute certeiro, com curva e velocidade perfeitas, quase do meio-campo. A beleza do lance fez lembrar o gol mais famoso de Hampden Park, marcado por Zinedine Zidane, do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões de 2002, justamente diante do clube de Shick, o Bayer Leverkusen.

A seleção escocesa continuou pressionando e obrigou o arqueiro tcheco Tomas Vaclik a fazer boas defesas. Com a vitória da República Checa, a Escócia voltou a perder jogando em casa após um ano e nove meses. Na próxima sexta-feira, 18, o time escocês enfrenta a Inglaterra e, no mesmo dia, a seleção tcheca encara a Croácia.