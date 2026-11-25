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A quarta-feira de futebol traz grandes emoções com a Champions League, incluindo PSG x Roma e Bayern em campo. No Brasil, Atlético-MG e Corinthians duelam pela reta final do Brasileirão. Confira horários e onde assistir às partidas decisivas do dia na íntegra.

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A quarta-feira, 25 de novembro, será marcada por confrontos importantes no futebol brasileiro e internacional, com destaque para a quinta rodada da fase de liga da Champions League. A competição europeia reúne grandes clubes em uma etapa decisiva para a classificação, enquanto o Campeonato Brasileiro entra em sua reta final. A programação também inclui partidas da Copa do Mundo Sub-17, competições de base e confrontos nacionais na Inglaterra e na Argentina.

A programação começa às 10h30, com Uruguai x França, pela Copa do Mundo Sub-17. O confronto coloca frente a frente duas seleções tradicionais na formação de jovens talentos. Mais tarde, às 12h30, Dinamarca x Argentina movimenta a competição, em outra partida importante na disputa por uma vaga na próxima fase.

Na Europa, a UEFA Champions League começa às 14h45, com Sabah x Barcelona e Slavia Praga x Villarreal. O clube catalão visita o Azerbaijão em busca de pontos importantes para fortalecer sua posição na fase de liga, enquanto o Villarreal tenta conquistar um resultado positivo fora de casa.

O principal bloco de partidas acontece às 17h, com sete confrontos simultâneos pela Champions League. PSG x Roma, em Paris, é uma das principais atrações da rodada. No mesmo horário, Lille x Bayern de Munique promete intensidade.

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Ainda às 17h, Club Brugge x Liverpool e Sporting x Manchester United movimentam a competição continental. A rodada também terá Atlético de Madrid x Viking, Inter de Milão x Stuttgart e Shakhtar Donetsk x Fenerbahçe, completando uma tarde decisiva para a classificação europeia.

No mesmo horário, Stoke City x Millwall movimenta o Campeonato Inglês da segunda divisão.

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No futebol brasileiro, Atlético-MG x Corinthians acontece às 20h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Também às 20h, Palmeiras x Operário-PR movimenta a Copa do Brasil Sub-20, pelo jogo de volta da semifinal. O confronto define uma vaga na decisão da competição e coloca em destaque jovens jogadores que buscam espaço no futebol profissional.

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A programação termina às 21h, com Boca Juniors x Independiente Rivadavia, pelo Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo Sub-17

10h30 – Uruguai x França – CazéTV

12h30 – Dinamarca x Argentina – CazéTV

UEFA Champions League – 5ª rodada

14h45 – Sabah x Barcelona – TNT e HBO Max

14h45 – Slavia Praga x Villarreal – Space e HBO Max

17h00 – PSG x Roma – TNT e HBO Max

17h00 – Lille x Bayern de Munique – Space, TNT Sports (YouTube) e HBO Max

17h00 – Atlético de Madrid x Viking – HBO Max

17h00 – Club Brugge x Liverpool – HBO Max

17h00 – Inter de Milão x Stuttgart – HBO Max

17h00 – Shakhtar Donetsk x Fenerbahçe – HBO Max

17h00 – Sporting x Manchester United – HBO Max

Campeonato Inglês – Championship

17h00 – Stoke City x Millwall – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

21h00 – Boca Juniors x Independiente Rivadavia – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Brasileirão Série A

20h00 – Atlético-MG x Corinthians – Premiere

Copa do Brasil Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

20h00 – Palmeiras x Operário-PR – SporTV