Cinco teorias sobre o post de Snoop Dogg com gol do Palmeiras

Você, leitor, já deve ter ouvido falar da Teoria dos Seis Graus de Separação. “Formulada” pelo húngaro Frigyes Karinthy, sua origem não é científica, mas literária: seu criador a publicou no livro Tudo É Diferente, mas a tese ficcional de que pode-se estabelecer uma conexão entre duas pessoas aleatórias já foi testada por pesquisadores de universidades renomadas e até por redes sociais como o Facebook.

Após a postagem totalmente aleatória e sem contexto feita pelo rapper americano Snoop Dogg, que publicou no Instagram o replay do gol Lucas Lima, do Palmeiras, na vitória sobre o Ituano na estreia do Campeonato Paulista, tentamos estabelecer a relação entre o músico e o time alviverde. Como Snoop Dogg ainda não respondeu nossa contestação feita via Instagram, relatamos abaixo aquilo que conseguimos “descobrir” até agora:

1. Snoop Dogg vai se apresentar no estádio do Palmeiras?

Snoop Dogg tem o hábito de fazer um afago para as torcidas de times de futebol dos locais por onde se apresenta, vestindo a camisa da equipe da cidade. Seria a postagem um aceno para a torcida palmeirense em um eventual show no Allianz Parque? Não há nenhum indicativo, porém, de que o rapper se apresente em qualquer grande arena brasileira. No site oficial de Snoop Dogg a agenda de shows está restrita ao mês de janeiro, todos marcados para os Estados Unidos. Em sites especializados, também não há indicação de uma turnê pela América do Sul – apenas há menções a apresentações internacionais na Holanda, Irlanda e Inglaterra.

2. Ele gosta muito de esportes

Snoop é frequentador assíduo de estádios, ginásios e arenas esportivas do mundo todo, além de participar com frequência de partidas amistosas de futebol americano e de basquete, geralmente com fins beneficentes. Além disso, o rapper é amigo de vários atletas de renome, por exemplo o quarterback do New England Patriots, Tom Brady. Em suas postagens nas redes sociais, o tema esportivo é recorrente.

3. Snoop Dogg gravou recentemente com Anitta, que é amiga de Neymar…

Recentemente, o rapper americano fez uma participação especial na música Onda Diferente, interpretada pelas funkeiras Anitta e Ludmilla. Inclusive, Snoop e as brasileiras gravaram um videoclipe em Los Angeles para divulgar a canção. Como também não é segredo, Anitta é muito amiga de esportistas, entre eles o surfista Gabriel Medina e o craque do Paris Saint-Germain Neymar. E entre os melhores amigos de Neymar está o palmeirense Lucas Lima, autor do gol postado pelo músico americano.

4. O time de coração de Neymar na infância era o Palmeiras

O camisa 10 do Paris Saint-Germain já revelou ser fã de Snoop Dogg. Em 2011, ainda nos tempos de Santos, o jogador foi convidado pelo rapper americano para assistir um show realizado no festival SWU, em Paulínia, no interior de São Paulo. Snoop, que dizia ser fã da seleção brasileira, convidou Neymar e seus amigos a curtir a apresentação e chutar uma “chutar uma bola”. Embora já tenha dito que gostaria de vestir a camisa do Flamengo e, claro, existe a relação passada com o time santista, Neymar pode ter influenciado o músico a torcer pelo mesmo time que o craque brasileiro dizia ser fã na infância.

5. A cor do Palmeiras é verde

Como a internet não perdoa, já circulam boatos vinculando o gosto de Snoop Dogg pela maconha com a cor da equipe palmeirense. Outra piada especulativa relaciona o nome do atual técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, ao país europeu que pretende ser tornar o primeiro a legalizar a produção e o consumo recreativo da erva no continente.