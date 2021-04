Bayern vence, mas PSG se classifica em noite azarada de Neymar

O atual campeão da Liga dos Campeões, Bayern de Munique, está eliminado da competição europeia. A equipe alemã venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta terça-feira, 13, no Parque dos Príncipes, com um gol do camaronês Choupo-Moting. O resultado, porém, foi insuficiente para reverter a vantagem construída pelo rival na última semana, quando triunfou em Munique por 3 a 2. A partida ficou marcada por uma jornada azarada de Neymar, que teve boa atuação, mas acertou três vezes as traves do gol defendido por Manuel Neuer.

Para passar de fase, o PSG poderia empatar ou até perder por um gol de diferença com os placares de 1 a 0 ou 2 a 1. Acabou avançando com a derrota mínima, pois marcou mais gols fora de casa. O time do técnico Maurício Pochettino chega pelo segundo ano consecutivo à semifinal e, agora, aguarda o vencedor do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, nesta quarta, 14. Na primeira partida, a equipe inglesa venceu por 2 a 1, em Manchester.

🔴🔵 São duas bolas nos ferros da baliza do Bayern! 😱 🇧🇷 À terceira será de vez para Neymar? 😉#UCL pic.twitter.com/rwSd3VIMwf — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) April 13, 2021



Apesar da vantagem, o Paris Saint-Germain começou melhor a partida, impondo ritmo ofensivo. A primeira boa oportunidade foi criada logo aos dois minutos, em jogada construída pela dupla Neymar-Mbappé, que terminou com a finalização do camisa 7 francês. Poucos minutos depois, aos 9, foi a vez do próprio Neymar desperdiçar outra chance, em defesa de Neuer.

Continua após a publicidade

O ápice do primeiro tempo aconteceu após os 30 minutos. Aos 33, Neymar pedalou e finalizou de perna esquerda para outra grande defesa de Neuer, seguida por um toque na trave. Três minutos depois, após drible desconcertante em Coman, foi a vez do atacante brasileiro acertar o travessão. Aos 39, sozinho e de frente para Neuer, finalizou no pé da trave.

A última das chances perdidas foi, curiosamente, seguida pelo gol marcado pelo Bayern, incendiando o confronto. Novamente Choupo-Moting, aproveitando rebote de finalização e Alaba marcou para o clube alemão.

Motivados pela chance real de classificação, o Bayern buscou a classificação a todo custo durante o segundo tempo, mas freou em Kelylor Navas e atuação segura da defesa formada por Kimpembe e o português Danilo Pereira, substituto de Marquinhos, em recuperação de lesão.

O Bayern tentou com frente extremamente ofensiva formada por Sané, Muller e Coman. Ao final do jogo, em uma última cartada, o técnico Hans-Dieter Flick colocou o volante espanhol Javi Martínez para tentar explorar uma cabeçada. A última boa oportunidade foi desperdiçada por Coman, de cabeça, após cruzamento de Sané.

Chelsea também avança com derrota

Na outra partida do dia, novamente em Sevilha, o Chelsea perdeu para o Porto por 1 a 0, mas se classificou devido a vitória de 2 a 0 na partida de ida, na última semana, no mesmo local, o estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O gol da equipe portuguesa foi marcado por Taremi, de bicicleta, mas já nos minutos finais do confronto. O clube inglês, agora, enfrenta o vencedor do confronto entre Real Madrid e Liverpool. O Real está em vantagem após vencer por 3 a 1 a primeira partida, em Madri.