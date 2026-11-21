A candidatura de Teddy Riner, judoca cinco vezes campeão olímpico, à corrida presidencial de 2027 na França causou espanto por apresentar o interesse de um icône do esporte em integrar o universo político. No entanto, esse tipo de movimento passa longe de ser raro, já que esportistas de outras nacionalidades já fizeram uso de seu status estrelado para se alçar à disputa de cargos públicos, mesmo que não tivessem nenhuma experiência prévia. A coluna GENTE relembra os nomes mais destacados a usar sua popularidade para chegar ao poder — ou, pelo menos, tentar.

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George Weah – Libéria

Único jogador africano na história a se sagrar vencedor da Bola de Ouro, George Weah se tornou uma figura marcante no universo futebolístico da década de 90. O atacante é ídolo máximo em seu país natal, a Libéria, e usou essa popularidade para ser eleito presidente em 2017. Apesar das esperanças que impulsionaram seu mandato, Weah terminou envolvido em um governo notavelmente corrupto, chegando a ocupar a 136ª posição do índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional e perdendo a disputa pela reeleição em 2024.

Imran Khan – Paquistão

Imran Khan se tornou um dos homens mais populares do Paquistão em 1992, ao liderar a equipe que se sagrou campeão da Copa do Mundo de Críquete daquele ano. Notório por cultivar uma vida de playboy durante os anos de glória, Khan mudou completamente ao iniciar uma carreira política nos anos seguintes. O ídolo nacional fundou o partido Movimento pela Justiça (PTI) e passou a adotar uma postura de devoção ao Islã, a principal religião do país. Ele foi recompensado pela mudança em 2018, quando viu o PTI ser o grande vencedor das eleições legislativas e foi alçado ao cargo de Primeiro-Ministro. Khan ocupou o cargo até 2022, quando foi deposto pelo Parlamento.

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Manny Pacquiao – Filipinas

O boxeador Manny Pacquiao é, sem dúvidas, a figura mais popular das Filipinas a nível internacional. Famoso por ter se sagrado campeão do mundo em oito categorias de pessoas diferentes, o Pac Man julgou que sua fama seria um importante qualificador para uma carreira política e se lançou candidato à presidência do país nas eleições de 2022. Ele já havia sido eleito para a Câmara dos Representantes em 2010 e 2013, e como senador em 2016, então julgava estar em uma boa posição para voos maiores. No entanto, ele acabou tendo um resultado tímido, recebendo apenas 6,81% dos votos e terminando em 3º lugar.

Kevin Johnson – Estados Unidos

Três vezes eleito para o All-Star Team da NBA, o ex-jogador Kevin Johnson surpreendeu os moradores de Sacramento, na Califórnia, quando se candidatou ao cargo de prefeito em 2008. KJ, como ficou conhecido em sua época nas quadras, é nascido e criado na cidade, e foi a escolha do Partido Democrata para disputar o pleito naquele ano. Ele acabou sendo eleito e reeleito posteriormente, em 2012, com mais de 50% dos votos ainda nas primárias. Porém, acusações de abuso sexual referentes a seu período como jogador desestimularam uma terceira candidatura, levando a seu afastamento da vida pública.

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Mikheil Kavelashvili – Geórgia

Mikheil Kavelashvili dificilmente é definido como um fenômeno do futebol durante seu período como jogador. Ativo entre 1988 e 2006, o atacante rodou por clubes menores do continente europeu, com destaque para uma rápida passagem pelo Manchester City em meados da década de 90, sem sucesso expressivo. No entanto, Kavelashvili foi capaz de cultivar uma prolífica carreira política no pós-aposentadoria, sendo eleito para o parlamento nacional em 2016, iniciando uma caminhada que o levaria à presidência da Geórgia em 2024 — cargo que ocupa até hoje.