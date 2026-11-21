O Flamengo é o campeão brasileiro de 2026. O time carioca saiu atrás no placar, mas buscou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado, 21, no Nubank Parque, em São Paulo. Samuel Lino marcou aos 30 minutos do segundo tempo e garantiu ao clube o segundo título consecutivo do Brasileirão, a três rodadas do fim da competição.

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Giay pela direita, o colombiano Jhon Arias se antecipou a Léo Ortiz e cabeceou para o gol. O time paulista quase ampliou com Gustavo Gómez, que acertou a trave, e o Flamengo respondeu com um chute de Lucas Paquetá no travessão. O empate saiu no final da partida, quando Arrascaeta acionou Bruno Henrique, que tocou de primeira para deixar Samuel Lino cara a cara com o goleiro Carlos Miguel.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 80 pontos, seis à frente do Palmeiras. O clube paulista ainda pode igualar a pontuação nas duas rodadas restantes, mas o rubro-negro já tem vantagem suficiente no número de vitórias, primeiro critério de desempate. A folga na tabela foi aberta na rodada anterior, quando os cariocas bateram o Athletico-PR por 2 a 1 e os paulistas perderam para o Cruzeiro pelo mesmo placar.

Pelo segundo ano seguido, Samuel Lino marcou o gol que confirmou o título brasileiro do Flamengo. Em 2025, o atacante fez o único gol da vitória sobre o Ceará no Maracanã, com uma rodada de antecedência para o final da competição.