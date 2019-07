CBF demite o técnico Vadão da seleção feminina

O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não é mais o técnico da seleção brasileira feminina. O treinador superou um período de nove derrotas seguidas antes do início da Copa do Mundo e conseguiu chegar à competição no cargo. Um mês após a derrota para a França nas oitavas de final, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu destitui-lo cargo.

A informação foi confirmada pelo coordenador de seleções femininas da CBF Marco Aurélio Cunha. O próprio dirigente também corre risco de deixar a CBF, mas ainda segue como coordenador. “O Presidente conta comigo. Isso depende dele”, afirmou por telefone a VEJA.

Mais tarde, a CBF confirmou a demissão de Vadão em seu site oficial: “A CBF está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a seleção feminina principal no prazo mais curto possível.”