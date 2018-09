Atlético-MG repudia gritos homofóbicos de seus torcedores

O Atlético-MG emitiu nota de repúdio ao comportamento de alguns de seus próprios torcedores, durante o empate em 0x0 no clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Uma parte da torcida atleticana, formada por eleitores do candidato presidencial Jair Bolsonaro (PSL), repetiu o seguinte canto homofóbico em direção aos rivais: “Ô cruzeirense, toma cuidado: o Bolsonaro vai matar veado”.

Diversos atleticanos – incluindo integrantes da Galo Queer, uma torcida gay do clube – cobraram uma resposta do Atlético-MG, que se posicionou nas redes sociais horas depois: “O CAM (Clube Atlético Mineiro) lamenta profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores, no jogo deste domingo, no Mineirão. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito ou de incitação à violência.”

“A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros, não cabendo qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da nossa gloriosa história!”, completou o clube.