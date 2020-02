Atlético-MG afasta mascote que expôs jogadora com ato machista

O Atlético-MG repudiou nesta segunda-feira 17 a atitude de seu mascote durante a apresentação do time feminino no intervalo da derrota do time masculino para a Caldense, no último domingo 16, no Estádio Indpendência. Na ocasião, o funcionário fantasiado de “Galo Doido” pediu que a atleta Vitória Calhau desse uma “voltinha” e ainda fez gestos machistas, como esfregar as mãos e leva-la até a boca. Em nota, o clube de Belo Horizonte informou que o mascote foi “sumariamente afastado”.

“Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado. Pedimos desculpas à atleta, às demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato”, informou o clube.

O gesto gerou diversos protestos nas redes sociais, inclusive da namorada de Vitória Calhau, a também jogadora Lorraynne Macedo. “A reação dele esfregando as mãos e passando a mão na boca me dá nojo, já me incomodaria sendo uma pessoa que não conheço, mas me incomoda mais ainda sendo minha namorada, São atletas profissionais, estão ali pela profissão, para serem reconhecidas como jogadoras, não por corpo ou beleza!”, desabafou no Twitter.