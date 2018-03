Aquiles, o gato palpiteiro da Copa do Mundo da Rússia

Aquiles, um gato branco e surdo que vive no famoso Museu Hermitage de São Petersburgo, foi eleito nesta segunda-feira o responsável pelos palpites dos jogos da Copa do Mundo da Rússia. O simpático animal tentará repetir o sucesso do polvo Paul, que ganhou destaque na Copa de 2010.

Assim como o polvo Paul, que previu os sete resultados da Alemanha na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010 (inclusive a derrota contra a Espanha nas semifinais), Aquiles terá de escolher entre potes de comida identificados com a bandeira dos países. O gato, que pesa 4,7 quilos, já “previu” que a Alemanha venceria a última Copa das Confederações, em 2017, na Rússia.

A chefe de imprensa do museu, Mary Khaltunen, informou que em breve o mascote participará de uma “entrevista”. Cerca de 70 gatos, cujos antepassados foram levados ao Hermitage por Pedro o Grande, no século XVII, quando o czar o converteu em seu Palácio de Inverno, atualmente protegem o local de ratos.

(Com AFP)