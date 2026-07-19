Cinco bons momentos da Copa do Mundo 2026; e cinco para esquecer

A competição esportiva mais importante do planeta, a Copa do Mundo se encerra neste domingo, 19, com a grande final entre Espanha e Argentina. A coluna GENTE relembra a seguir os melhores momentos da edição de 2026 do torneio — e aqueles que não foram tão bons assim.

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Os melhores

1. Os vikings da Noruega

Uma das sensações do mundial, a Seleção Norueguesa chamou a atenção do mundo pelo estilo de jogo aguerrido e pelas atuações do craque Erling Haaland. Porém, os nórdicos também deram show fora de campo, com sua torcida viralizando nas redes devido à “remada viking”, uma comemoração que virou tradição após as vitórias.

Em uma alusão às origens históricas do povo norueguês, os torcedores se sentavam no chão e moviam os braços como se estivessem remando em um barco, enquanto gritavam “Ro!”, termo que significa “remar” no idioma nativo. O festejo se iniciou nos estádios, mas logo se expandiu para outras áreas, com vídeos mostrando a comemoração sendo feita em ruas, metrôs, na famosa Times Square de Nova York e até no Parlamento da Noruega.

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2. O goleiro celebridade de Cabo Verde

Nem o mais confiante torcedor de Cabo Verde esperava o sucesso da campanha da pequena nação africana na Copa do Mundo de 2026. Enquanto especialistas apontavam para um desempenho fraco no Grupo H, os Tubarões surpreenderam e chegaram até a fase de mata-mata do torneio, embalados pelo bom momento de Vozinha, o goleiro de 40 anos que virou uma das maiores celebridades da Copa.

Depois de ser eleito o melhor em campo na histórica partida de estreia contra a Espanha, Vozinha viu seu número de seguidores saltar de 50 mil para 29 milhões em poucas semanas, tornando-se um dos nomes mais comentados no planeta. A fama foi tanta que uma camisa utilizada pelo jogador no torneio chegou a ser leiloada por 65 mil reais, ultrapassando o valor mais caro pago por um uniforme de goleiro — anteriormente pertencente a Alisson, da Seleção Brasileira, que saiu por 59 mil reais.

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3. As viradas sensacionais da Argentina

Embalada por um fenomenal Lionel Messi, a Seleção Argentina disputará sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva neste domingo. Atual campeã do mundo, a Albiceleste já figurava entre as favoritas do torneio antes do início da competição, mas ninguém poderia imaginar a loucura que seriam as partidas da equipe na caminhada até a final.

Todas as quatro partidas disputadas pela equipe na fase eliminatória do torneio contaram com gols nos acréscimos ou na prorrogação para garantir a vitória, e dois desses triunfos foram conquistados após viradas sensacionais. Contra o Egito, nas oitavas de final, e a Inglaterra, nas semifinais, a Argentina saiu atrás no placar e teve de suar para conseguir a vitória, que veio com dois gols nos acréscimos — ambos coincidentemente aos 47 do segundo tempo.

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4.Os recordes de audiência da CazéTV

A jovem emissora encabeçada por Casimiro Miguel viveu seu auge durante a Copa do Mundo de 2026. Depois de vencer a concorrência da poderosa TV Globo e se tornar o único canal a transmitir todos os jogos do torneio, a CazéTV quebrou repetidamente os recordes de audiência no YouTube, plataforma online onde veicula suas transmissões.

Foram 4 quebras de recorde histórico do YouTube durante a transmissão do mundial. A trajetória se iniciou em Brasil x Marrocos, quando a CazéTV chegou a 12,7 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. O número quase dobrou em Brasil x Japão, pela segunda fase do torneio, chegando a 21 milhões de dispositivos. Na sequência, os números chegaram a 22 milhões de aparelhos durante a partida exclusiva entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final, e se consolidaram em mais de 24 milhões durante a semifinal entre França e Espanha.

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5. A emoção da despedida de Galvão Bueno

Dono da voz mais marcante da narração esportiva brasileira, Galvão Bueno anunciou que a Copa do Mundo de 2026 foi sua última participação como locutor. Após cobrir a Seleção Brasileira em mundiais por seis décadas diferentes, o narrador do SBT e da NSports se emocionou ao comentar o encerramento do ciclo após a derrota do Brasil para a Noruega, válida pelas oitavas de final.

“Não é para se pensar em narrar outra Copa do Mundo com 80 anos de idade. Não sei se estarei aqui, se estarei bem. Mas foi muito bom”, disse o histórico narrador no SBT. Galvão foi voz garantida em Copas do Mundo desde 1978, e é o recordista de partidas narradas no torneio — o que garantiu sua entrada no renomado Guinness World Records.

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Os piores

1. A eliminação do Brasil nas oitavas

Única seleção pentacampeã na história da Copa do Mundo, o Brasil desembarcou nos Estados Unidos cercado de expectativas pelo sonhado sexto titulo. Embora não estivesse entre as favoritas, a torcida pelo Hexa era alimentada pelo bom momento de Vinicius Jr e Raphinha no futebol europeu, e pela presença do lendário Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe.

No entanto, o sonho ruiu de forma precoce, com uma eliminação para a Noruega nas oitavas de final – o pior resultado do Brasil em copas desde 1990. Com um desempenho apático e pouco inspirado, a Seleção Brasileira não foi capaz de superar a letalidade de Erling Haaland e foi eliminada para uma equipe europeia pela sexta vez consecutiva, um hexa que passava longe de ser o desejado.

2. O fraco desempenho de Neymar

Embora longe dos seus melhores dias, Neymar foi um dos assuntos mais comentados nas semanas que antecederam a convocação para a Copa do Mundo. Aos 34 anos, o jogador passa longe de estar em sua forma física ideal, e ainda sofreu uma lesão às vésperas do anúncio dos 26 selecionados. Mesmo assim, Carlo Ancelotti bancou sua ida aos Estados Unidos, acreditando em uma possivel participação chave para resolver um jogo complicado.

Não aconteceu. Quando o momento tão aguardado chegou, no confronto eliminatório contra a Noruega, o desempenho de Neymar foi extremamente decepcionante. O jogador entrou em campo em um dos melhores momentos do Brasil na partida e imediatamente viu os Vikings retomarem o controle do jogo e marcarem dois gols. Ele até chegou a descontar, de pênalti, mas o lance chamou mais a atenção para a perda de tempo durante uma discussão com o goleiro Orjan Nyland, seguida de uma bizarra provocação ocorrida enquanto a seleção estava praticamente eliminada.

3. A interferência de Trump

Um dos nomes mais controversos da política internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deixou de fazer das suas durante a Copa do Mundo. Após o atacante americano Folarin Balogun ser expulso durante a partida contra a Bósnia e Herzgovina no primeiro jogo da fase eliminatória, o republicano fez questão de instrumentalizar sua relação com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para mudar a situação.

De acordo com o jornal americano The New York Times, Trump ligou para o lider máxixmo da entidade para pedir a revogação da penalidade, que considerava injusta. “Tudo que fiz foi pedir uma revisão”, admitiu o americano posteriormente. “Em nome de todos os americanos, obrigado por se livrarem daquele cartão vermelho ridículo. Isso foi espetacular”, concluiu. A seleção dos EUA terminou sendo eliminada para a Bélgica na fase seguinte.

4. Mick Jagger de volta à fama de pé-frio

A fama de Mick Jagger, dos Rolling Stones, não é das melhores no futebol. O cantor é o mais conhecido “pé-frio” da história do esporte, com uma fama que data de 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, quando todos os times que contavam com a torcida de Jagger perdiam suas partidas.

O azar do cantor ainda não tinha dado as caras na atual edição do mundial, com Jagger estando presente no estádio durante a classificação de sua seleção, a Inglaterra, contra a Noruega pelas quartas de final. No entanto, o confronto nas semifinais contra a Argentina revigorou a “maldição”, com o astro vendo de perto a eliminação dos Three Lions.

5. A ausência de jogos importantes na Globo

Outrora sinônimo de Copa do Mundo, a TV Globo sofreu um duro golpe durante a transmissão do mundial de 2026. Após subestimar a CazéTV e perder o direito de transmitir todos os jogos do torneio, a emissora viu de longe os rivais deterem os direitos de confrontos importantes.

Impulsionada pela internet, a CazéTV teve exclusividade na transmissão de confrontos históricos, como a eletrizante semifinal entre França e Espanha, a atuação de gala do goleiro Vozinha, de Cabo Verde, contra os espanhóis, e as estreias de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na atual edição do torneio.

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