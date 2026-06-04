Há muitos torcedores que estranham a postura “marrenta” de Raphinha. Nesta quarta-feira, 3, a personalidade do sulista foi exposta na série Convocadas, ao apareceu ao lado da esposa, Natalia Rodrigues, de um jeito sério, parecendo nem querer estar ali diante das câmeras.

Camisa 11 da seleção brasileira, ele foi ‘rejeitado’ pelo futebol profissional no Brasil – e nunca chegou a jogar na categoria no país. Nascido em Porto Alegre (RS), viveu com sacrifícios enquanto tentava emplacar a carreira no esporte. Mesmo tentando algumas vezes, não passou pelas peneiras do Internacional e Grêmio, principais equipes do estado. Acabou conseguindo um espaço no Avaí, time menor da mesma região.

O que os treinadores não esperavam, era que ao entrar para os campeonatos europeus, ele logo se destacaria. Desde 2015, passou por cinco clubes do continente. Entre eles, Sporting, de Portugal, Leeds United, da Inglaterra e o atual, Barcelona.

Raphinha já tinha sido destaque nos outros clubes, mas a carreira teve uma virada após a contratação para o time espanhol, em 2022, e a convocação para a Copa do Mundo no Qatar. Ele foi um dos titulares ao lado de Neymar e Vini Jr., e se consagrou como um dos pilares da equipe. Após o torneio, a carreira alavancou e conseguiu a sonhada camisa 11 no Barcelona.

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Fora do futebol, o atleta é casado e tem um filho, Gael, 3 anos. Raphinha tem interesse na moda e costuma aparecer nos eventos esportivos com peças de marcas de luxo. Além disso, ama acampar e ganhou até um motorhome da esposa. Uma das polêmicas mais recentes foi quando criticou o primeiro Mundial de Clubes. O jogador criticou o calendário adotado pela FIFA. “A gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação, é muito complicado. É de direito nosso”, declarou.

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