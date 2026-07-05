A atitude de Carlo Ancelotti após eliminação do Brasil para Noruega na Copa
Brasil foi derrotado por 2x1 em partida neste domingo, 5
O técnico Carlo Ancelotti passou batido e de cabeça baixa pela zona mista do estádio de Nova Jersey, em nova York, se recusando a dar entrevistas ao ser eliminação do Brasil na Copa do Mundo.
Após marcar o único gol pela seleção brasileira, Neymar chorou em campo. Antes do gol do Brasil, a Noruega havia aberto 2 a 0 com gols de Haaland, que acabaram decretando a eliminação da seleção e seu sonho pelo hexa.
Quem assumiu a palavra na entrevista foi Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo. Perguntado sobre o motivo da ausência do pai, ele foi sincero. “Não sei, acho que pelo momento do jogo. Não é uma pergunta para mim”.
Na transmissão, foi possível ver Carlo sendo orientado pela equipe de comunicação da CBF a ir para o local da entrevista, mas o treinador passou direto. Pouco depois, fez o sinal que “não” com a cabeça, e seguiu para o vestiário.
Em entrevista coletiva, mais tarde, o técnico comentou o momento infeliz na Copa. Na sua análise, o Brasil merecia uma sorte maior e agora é preciso encontrar novas ideias. “Óbvio que estamos todos profundamente tristes. Porque acho que fizemos até agora não um mundial especial, um bom mundial, acho que também o jogo de hoje merecia ganhar o jogo e quando passa um momento assim tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura. temos que seguir melhorando, encontrar novas ideias, não é um fim, é o início de um novo ciclo esta derrota”, disse o treinador.
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