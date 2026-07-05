A atitude de Carlo Ancelotti após eliminação do Brasil para Noruega na Copa

O técnico Carlo Ancelotti passou batido e de cabeça baixa pela zona mista do estádio de Nova Jersey, em nova York, se recusando a dar entrevistas ao ser eliminação do Brasil na Copa do Mundo.

Após marcar o único gol pela seleção brasileira, Neymar chorou em campo. Antes do gol do Brasil, a Noruega havia aberto 2 a 0 com gols de Haaland, que acabaram decretando a eliminação da seleção e seu sonho pelo hexa.

Quem assumiu a palavra na entrevista foi Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo. Perguntado sobre o motivo da ausência do pai, ele foi sincero. “Não sei, acho que pelo momento do jogo. Não é uma pergunta para mim”. Continua após a publicidade

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