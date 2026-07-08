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Esporte

Saída precoce do Brasil na Copa provoca queda de engajamento nas redes

Levantamento revela quais partidas, seleções e jogadores despertaram mais interesse entre os brasileiros durante a fase de grupos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 10h00
Neymar, com barba e cabelo curto, veste camisa amarela da seleção brasileira e olha sério para frente, ao lado de um jovem jogador com a mesma camisa, em um estádio lotado
Endrick e Neymar entraram contra a Escócia (Hakan Akgun/Anadolu/Getty Images)
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Enquanto a Seleção Brasileira garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, os torcedores brasileiros acompanharam muito mais do que apenas os jogos da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Confrontos envolvendo Portugal, França, Argentina e Alemanha também estiveram entre os mais acompanhados no país, enquanto nomes como Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Júnior e Endrick figuraram entre os jogadores que mais despertaram o interesse do público durante a fase de grupos.

Segundo dados do Flashscore, o principal aplicativo de resultados esportivos e conteúdo esportivo ao vivo do mundo, o Brasil foi o país que gerou o maior nível de engajamento na plataforma durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Os usuários brasileiros registraram 706,8 milhões de visualizações geradas por 4,39 milhões de usuários únicos, o maior volume entre todos os mercados analisados durante a primeira fase do torneio.

Durante a fase de grupos, o Flashscore registrou 62,26 milhões de usuários únicos em todo o mundo e 7,16 bilhões de visualizações na plataforma. Os usuários também geraram 27,88 milhões de acessos a notícias, 29,91 milhões de visualizações de prévias das partidas e 4,6 milhões de reproduções de áudios relacionados ao torneio. Além do Brasil, França, Itália, Polônia, Reino Unido, Espanha e Colômbia estiveram entre os países que mais consumiram conteúdo sobre a Copa do Mundo durante a primeira fase.

“O brasileiro acompanha o futebol com uma intensidade muito grande e utiliza diferentes telas para consumir informação durante as partidas. A Copa do Mundo potencializa esse comportamento. O torcedor não assiste apenas ao jogo: ele acompanha estatísticas, escalações, desempenho dos atletas e notícias em tempo real, criando uma experiência cada vez mais completa”, afirma Alexandre Vasconcellos, diretor regional do Flashscore no Brasil.

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As partidas que mais chamaram a atenção dos brasileiros

Os três jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos lideraram o interesse dos usuários na plataforma. Escócia x Brasil ocupou a primeira posição, com 6,41 milhões de visualizações, seguido por Brasil x Haiti (6,08 milhões) e Brasil x Marrocos (5,52 milhões).

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No cenário global, Portugal x República Democrática do Congo foi a partida mais assistida da fase de grupos, com 65,56 milhões de visualizações. Na sequência aparecem Portugal x Uzbequistão (63,87 milhões), França x Senegal (60,46 milhões), Noruega x França (57,09 milhões) e Argentina x Áustria (55,94 milhões).

Brasil lidera entre as seleções; Portugal aparece em segundo

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A Seleção Brasileira foi a equipe com o perfil mais acessado pelos usuários brasileiros durante a fase de grupos. Na sequência aparecem Portugal, Argentina, Escócia, Canadá e França, demonstrando que os torcedores também acompanharam de perto o desempenho de outras seleções ao longo do torneio.

“Escócia x Brasil é um caso muito interessante. Não foi apenas um jogo da Seleção Brasileira, mas um confronto que também carrega história em Copas do Mundo. Quando equipes que já se enfrentaram várias vezes voltam a se encontrar nesse palco, isso naturalmente desperta ainda mais curiosidade e engajamento entre os torcedores”, comenta Vasconcellos.

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No ranking global, Portugal liderou o número de acessos aos perfis de seleções, seguido por Brasil, França, Espanha e Argentina.

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