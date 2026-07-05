O depoimento emocionado de Galvão Bueno ao narrar sua última Copa

Galvão Bueno narrou, possivelmente, o seu último jogo pela seleção brasileira neste domingo, 5, contra a Noruega, em Nova York. O locutor está contratado pelo SBT nesta Copa do Mundo e agradeceu pela oportunidade da emissora. “Neste momento para mim é uma dor muito grande. Eu já disse que seria a última Copa do Mundo a narrar. Eu tenho 75 anos, faço 76 dois dias depois de acabar a Copa. Não é para pensar em narrar uma Copa aos 80 anos”, Galvão já tinha afirmado que não voltaria para a de 2026, mas decidiu participar.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“Coração está sofrido. A vontade de vir as lágrimas aos olhos, são quase incontroláveis. Mas, obrigada à todos. Que tudo saia melhor na próxima Copa do Mundo”, concluiu o narrador, emocionado.

Publicidade