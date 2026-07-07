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Esporte

Messi e Argentina fazem o que Neymar e Brasil esqueceram: jogaram pela vida na Copa

Seleção argentina faz partida histórica ao virar placar contra o Egito nesta terça-feira, 7

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h09 | Atualizado em 7 jul 2026, 15h56
Lionel Messi na partida da Argentina contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi na partida da Argentina contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026 (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
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Messi e Argentina fazem o que Neymar e Brasil esqueceram: jogaram pela vida na Copa Priorize VEJA no Google

Uma virada histórica que entra para o hall das grandes partidas da Copa do Mundo. Após perder de 2×0, Argentina reage, busca o empate e, no final do tempo regulamentar, chega à frente do placar, para garantir uma vaga nas Quartas de final. Tudo na base da garra que não se viu, por exemplo, entre os jogadores brasileiras contra a Noruega, no domingo, 5.

Se Neymar não teve brilho em campo, Messi, mesmo perdendo um pênalti importante, soube levar o time para o ataque, em lances importantes que impulsionaram a torcida no estádio em Atlanta.

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Se o Brasil perdeu importantes oportunidades de gol, desperdiçando chances decisivas, incluindo finalizações de alta probabilidade de finalização; a Argentina não apresentou falta de eficiência ofensiva estando atrás do placar. O que foi determinante para a virada no placar após um confronto equilibrado no primeiro tempo. Messi segue sendo o nome dessa Copa. Já Neymar, ninguém mais fala dele nesse Mundial.

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