Messi e Argentina fazem o que Neymar e Brasil esqueceram: jogaram pela vida na Copa

Uma virada histórica que entra para o hall das grandes partidas da Copa do Mundo. Após perder de 2×0, Argentina reage, busca o empate e, no final do tempo regulamentar, chega à frente do placar, para garantir uma vaga nas Quartas de final. Tudo na base da garra que não se viu, por exemplo, entre os jogadores brasileiras contra a Noruega, no domingo, 5.

Se Neymar não teve brilho em campo, Messi, mesmo perdendo um pênalti importante, soube levar o time para o ataque, em lances importantes que impulsionaram a torcida no estádio em Atlanta.

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Se o Brasil perdeu importantes oportunidades de gol, desperdiçando chances decisivas, incluindo finalizações de alta probabilidade de finalização; a Argentina não apresentou falta de eficiência ofensiva estando atrás do placar. O que foi determinante para a virada no placar após um confronto equilibrado no primeiro tempo. Messi segue sendo o nome dessa Copa. Já Neymar, ninguém mais fala dele nesse Mundial.

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