Vini Jr. abre vantagem sobre Virginia em meio à Copa
Jogador se tornou o quarto brasileiro mais seguido no Instagram
Vini Jr. se tornou o quarto brasileiro mais seguido no Instagram, com 62 milhões de seguidores, em meio à perfomance na Copa do Mundo. O jogador de futebol abriu vantagem em relação a ex-namorada, Virginia Fonseca, que possui 56,7 milhões. Agora a diferença entre os dois é de 6 milhões. Tata Werneck, que era a quarta colocada do ranking, com 54,7 milhões, foi ultrapassada pelo atacante.
Todos os nomes à frente de Vini Jr. também têm ligação com o futebol. Os ex-jogadores da seleção brasileira Marcelo Vieira e Ronaldinho Gaúcho estão em terceiro e segundo lugar, respectivamente. Neymar assume a primeira posição com 238 milhões de seguidores.
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