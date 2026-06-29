Vini Jr. é eleito um dos três melhores jogadores da Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O site esportivo The Athletic, afiliado ao The New York Times, elencou os 50 melhores jogadores da Copa do Mundo até agora e Vini Jr., artilheiro do Brasil no torneio, apareceu em terceiro lugar. O atacante está atrás somente de Leonel Messi, jogador com mais gols no mundial, e Kyllian Mbappé, com mesmo número de gols do brasileiro, mas com uma assistência a mais. “Continua subindo no ranking após sua terceira performance decisiva seguida. Contra a Escócia, aproveitou com felicidade uma defesa horrível e fez quatro gols na Copa do Mundo”, informou o portal norte-americano, que fez o levantamento após o fim da primeira fase do Mundial.

Outros dois atletas brasileiros aparecem entre os 50 melhores. Matheus Cunha ficou em 24º lugar por conta dos três gols marcados no campeonato e por ser um jogador focado. “Desenvolveu uma química perigosa ao lado de Vini Jr.”. Bruno Guimarães, mesmo sem gols e apenas com assistências, conseguiu o 35º lugar. “Não há dúvida de que Guimarães tem qualidade para servir seus talentosos atacantes”.

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