Fora da Globo, Virginia Fonseca mantém presença na Copa do Mundo
Brasil joga contra o Japão nesta segunda-feira, 29
Apesar encerrar a participação no Domingão com Huck com apenas duas semanas no quadro especial da Copa do Mundo, Virginia Fonseca deixou os Estados Unidos e voltou ao Brasil. Mas a distância durou menos que o esperado. A influenciadora digital está de volta ao país para acompanhar os jogos da seleção brasileira. A influenciadora digital está em Houston, no Texas, onde acontece a partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29.
A empresária é ex-namorada de Vini Jr. e chegou a receber flores de um admirador secreto, que muitos especulam ser o atacante. Nas redes sociais, publicou fotos e vídeos animada para o jogo com roupa inspirada no estilo country, comum no estado do Texas.
Antes do Mundial, Virginia foi escalada por Luciano Huck para ser uma correspondente da atração na Copa. No entanto, com a onda de críticas recebida, a direção repensou a presença e acabou encerrando sua participação. A equipe da criadora de conteúdo informou que desde o começo a ideia era cobrir apenas a fase de grupos. Com o fim dessa parte na Copa do Mundo, o quadro dela no programa também chegaria ao fim.
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